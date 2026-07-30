Kolejny niewypał Widzewa Łódź. Poprosił o transfer, ma trafić do Izraela

Stelios Andreou chce opuścić Widzew Łódź. Obrońca poprosił Aleksandara Vukovicia, aby go nie wystawiał do gry. Według serwisu sport5.co.il może trafić do Maccabi Tel Awiw.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Andreou na wylocie z Widzewa. Obserwuje go klub z Izraela

Widzew Łódź w sezonie 2025/2026 wydał ponad 20 milionów euro na transfery. Nie każdy zawodnik, który miał być wzmocnieniem, sprawdził się w Ekstraklasie. Po pół roku w Polsce nie ma już najdroższego piłkarza w historii ligi – Osmana Bukariego (5,5 mln euro). Na wylocie jest również Andi Zeqiri (2 mln euro). Do tego grona dołączył ostatnio Stelios Andreou.

Pochodzący z Cypru środkowy obrońca miał być gwiazdą i liderem w formacji defensywnej. Widzew płacił za niego 1,3 mln euro, wyciągając go z Charleroi SC w Belgii. 24-latek kompletnie się nie sprawdził i chce jak najszybciej odejść z klubu.

Co więcej, ostatnio Aleksandar Vuković ujawnił, że Andreou poprosił go, aby nie wystawiał go do gry. Ma to związek z uniknięciem ewentualnego urazu przed transferem do nowego klubu. Z informacji serwsiu sport5.co.il wynika, że interesuje się nim klub z Izraela.

Andreou miał przykuć uwagę Maccabi Tel Awiw. Warto odnotować, że nie jest to pierwszy raz, gdy obrońca jest łączony z tamtejszą ligą. W przeszłości również media przymierzały obrońcę do jednego z izraelskich zespołów. Maccabi Tel Awiw gra w europejskich pucharach. W 2. rundzie el. Ligi Europy pokonali Sheriff Tyraspol aż (5:0). Awans powinien być dla nich formalnością.