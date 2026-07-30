Błyszczał na mundialu. Manchester City dopina jego transfer!

Manchester City jest o krok od wygrania batalii o rozchwytywanego nastolatka. Ayoub Bouaddi wyraził zgodę na transfer do angielskiego giganta. Kluby dopinają warunki transakcji - ujawnia Santi Aouna.

fot. Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Bouaddi wybrał Manchester City. Transfer na finiszu

Manchester City przystąpił tego lata do batalii o fantastycznego Marokańczyka. Podczas mundialu Ayoub Bouaddi przedstawił się całemu światu, notując imponujące występy. Potwierdził, że jest olbrzymim talentem i ma potencjał, by grać na najwyższym możliwym poziomie. Już wcześniej czołowe kluby z Europy miały go na listach życzeń, ale teraz zaczęły o niego poważnie rywalizować.

Na przestrzeni ostatnich tygodni Bouaddi był łączony z Manchesterem United, Paris Saint-Germain czy Realem Madryt. Dla każdego z tych klubów przeszkodą okazała się wycena Lille, sięgająca 100 milionów euro. Sporą determinacją wykazał się jedynie Manchester City, którego taka kwota nie odstraszyła. Wygląda na to, że wkrótce reprezentant Maroka faktycznie zasili ekipę z Etihad Stadium.

Temat jego przeprowadzki ma już być na finiszu. Santi Aouna ujawnia, że Bouaddi zaakceptował warunki kontraktu i wybrał Manchester City na swojego nowego pracodawcę. Między klubami konsekwentnie trwa dialog, a osiągnięcie pełnego porozumienia nie będzie problemem.

Do dogadania pozostaje kwestia tego, gdzie Bouaddi spędzi najbliższy sezon. Lille liczy, że uda się go jeszcze zatrzymać w ramach wypożyczenia, natomiast Enzo Maresca chce go mieć u siebie już teraz. Niewykluczone, że 18-latek jest szykowany na następcę Rodriego, któremu coraz bliżej do Realu Madryt.