Manchester United odrzucił możliwość transferu piłkarza Chelsea

Manchester United swego czasu interesował się transferem Liama Delapa, który trafił do Chelsea. Tego lata znów pojawiła się szansa na jego przeprowadzkę na Old Trafford. Decyzja klubu była natomiast inna.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Delap nie dla Manchesteru United. Został odrzucony

Manchester United w 2025 roku walczył o Liama Delapa, ale ten ostatecznie wybrał Chelsea. Miał wówczas za sobą bardzo dobry sezon w Ipswich Town i perspektywę gry dla jednej z najlepszych ekip Premier League. Na Stamford Bridge kompletnie jednak sobie nie poradził – zanotował tylko trzy trafienia w 47 występach. Aktualnie jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania, bowiem w zespole The Blues najprawdopodobniej zabraknie dla niego miejsca.

Niekwestionowanym numerem jeden w linii ataku Chelsea jest Joao Pedro, a rolę jego zmiennika ma pełnić Danny Welbeck, który lada moment zostanie oficjalnie ogłoszony jej piłkarzem. W klubie są jeszcze tacy gracze, jak Emmanuel Emegha i Nicolas Jackson, choć ten ostatni ma zmienić drużynę. Podobnie może być w przypadku Delapa, którego londyńczycy zaoferowali wielu zespołom Premier League. W tym gronie znajduje się również Manchester United.

Na przestrzeni roku Czerwone Diabły zmieniły optykę na temat tego transferu, dlatego teraz kandydatura Delapa została zwyczajnie odrzucona. Na Old Trafford nie wykluczają wzmocnień linii ataku, ale postarają się o kogoś innego. Łączony z przenosinami do giganta jest chociażby Ollie Watkins. Dodatkowo klub chce dalej inwestować w Benjamina Sesko, który ma bardzo duży potencjał.