Zamieni Legię Warszawa na Juventus? Gigant złożył ofertę

Legia Warszawa traci kolejnego utalentowanego zawodnika. Portal Legia.net informuje, że z klubem żegna się Alex Cetnar, który ma oferty z dwóch uznanych akademii.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Stadion Legii Warszawa

W Legii się nie przebił. Trafi do akademii Juventusu?

Legia Warszawa słynie z utalentowanej młodzieży, ale na jej nieszczęście regularnie ją traci. Młodzi zawodnicy wybierają inne projekty z obawy, że w stolicy nie zdołają się przebić. Z informacji portalu Legia.net wynika, że z klubem żegna się 19-letni Alex Cetnar, który ma na stole oferty z akademii Celticu oraz Juventusu.

Oczywiście mowa tu o grze dla zespołów juniorskich. Cetnar ma na koncie debiut w Ekstraklasie, który miał miejsce jeszcze w czasach, gdy był związany ze Stalą Mielec. Na początku 2025 roku wrócił do Legii i zdobył z nią dwa mistrzostwa Polski U-19. W poprzednim sezonie występował w Centralnej Lidze Juniorów – nie dostał nawet szansy w rezerwach, nie mówiąc o pierwszym zespole.

Cetnar znów może spróbować swoich sił we Włoszech. Na przełomie 2023 i 2024 roku spędził tam kilka miesięcy, kiedy to zamienił Legię na Cagliari. Szybko wrócił do Polski, wzmacniając Stal Mielec.

19-latek w przeszłości reprezentował Polskę do lat 16. Jego umowa z Legią najprawdopodobniej obowiązywała do końca czerwca, a to odejście sugeruje, że strony nie dogadały się w sprawie jej przedłużenia.