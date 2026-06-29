Borussia Dortmund poluje na skrzydłowego z ligi belgijskiej

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Anan Khalaili wzbudził zainteresowanie Borussii Dortmund

Borussia Dortmund pozostaje bardzo aktywna podczas letniego okienka transferowego, o czym najlepiej świadczą już trzy przeprowadzone wzmocnienia. Na Signal Iduna Park trafili Joane Gadou (19-letni francuski stoper), Kaua Prates (17-letni brazylijski lewy obrońca) oraz Justin Lerma (18-letni ekwadorski ofensywny pomocnik). Niewykluczone jednak, że to nie koniec ruchów kadrowych w wykonaniu władz z Zagłębia Ruhry. Niemiecki klub chce jeszcze sprowadzić perspektywicznego skrzydłowego, który zwiększy rywalizację w formacji ofensywnej.

Jak poinformował Ekrem Konur na łamach portalu „Fussball Daten”, uwagę Borussii Dortmund przykuł Anan Khalaili. Dwudziestojednoletni atakujący na co dzień występuje w Royale Union Saint-Gilloise i znajduje się pod baczną obserwacją giganta z Bundesligi. Pozyskanie utalentowanego zawodnika nie będzie jednak łatwe, ponieważ sytuację etatowego reprezentanta Izraela monitorują również Bayer Leverkusen oraz SSC Napoli. W najbliższych tygodniach może więc rozpocząć się rywalizacja o podpis zdolnego skrzydłowego.

Khalaili gra w lidze belgijskiej od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się do obecnej ekipy za około 6,5 miliona euro z Maccabi Hajfa, którego jest wychowankiem. Prawy napastnik może z powodzeniem występować także na boku pomocy, co czyni go niezwykle uniwersalnym piłkarzem. W minionym sezonie rozegrał 52 spotkania, zdobył sześć bramek i zanotował sześć asyst. Jego wartość rynkowa wynosi aktualnie około 25 milionów euro, a kontrakt zawodnika z belgijskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

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