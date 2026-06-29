BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Vladislav Blanuta wzbudził zainteresowanie Wisły Kraków

Wisła Kraków najbliższy sezon spędzi w PKO Ekstraklasie, co było przez nich długo wyczekiwaną chwilą. Teraz władze klubu pracują nad transferami, a jednym z ich celów jest pozyskanie nowego napastnika. Jak się okazuje, Biała Gwiazda znalazła już odpowiedniego kandydata. Serwis Sport.ua zdradza, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Vladislav Blanuta, który na co dzień reprezentuje barwy Dynama Kijów.

Wspomniane źródło zaznacza, że Wisła Kraków nie złożyła jeszcze oficjalnej oferty za napastnika. Wszystko wskazuje jednak na to, że rozmowy wkrótce nabiorą tempa i propozycja trafi na biurko Dynama Kijów. Na razie nie wiadomo, jakiej kwoty oczekuje ukraiński klub. Pewne jest jednak, że będzie ona zdecydowanie niższa od dwóch milionów euro, które Dynamo zapłaciło FC U Craiova za sprowadzenie Rumuna.

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Warto zaznaczyć, że Vladislav Banuta nie jest anonimową postacią na polskich boiskach. Otóż napastnik Dynama Kijów nie tak dawno temu był łączony z Rakowem Częstochowa. Wisła Kraków zatem nie jest osamotniona w wyścigu po Rumuna, ale na ten moment wydaje się, że Biała Gwiazda jest faworytem do transferu.

Vladislav Blanuta w poprzednim sezonie rozegrał 11 spotkań w koszulce Dynama Kijów. Rumun strzelił jednego gola.