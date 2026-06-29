Cracovia z niego zrezygnowała. Negocjował z innym klubem Ekstraklasy

10:47, 29. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Piotr Rzepecki I Meczyki

Gabriel Charpentier w zeszłym sezonie grał dla Cracovii. Rozstał się z tym klubem, ale dalej może występować w Ekstraklasie. Piotr Rzepecki na łamach portalu Meczyki.pl ujawnił, że warunki kontraktu negocjował z nim Piast Gliwice.

Gabriel Charpentier
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fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Gabriel Charpentier

Piast negocjował z Charpentierem. Napastnik może zostać w Ekstraklasie

Gabriel Charpentier w minionym sezonie był związany z Cracovią. Kibice jego grą mogli cieszyć się jednak dopiero na wiosnę, bowiem przez kilka miesięcy mierzył się z problemami zdrowotnymi. Napastnik skutecznie zastąpił jednak Filipa Stojilkovicia, pomagając Pasom w końcówce sezonu wywalczyć utrzymanie w Ekstraklasie. Wydawało się więc, że będzie mu dane pozostać w Krakowie na dłużej, ale ostatecznie klub z niego zrezygnował. Choć trener Bartosz Grzelak chciał go zatrzymać, negatywną opinię wydał pion medyczny, właśnie ze względu na historię jego wcześniejszych kontuzji.

Charpentier opuścił więc Cracovię po wygaśnięciu umowy i szuka teraz nowego klubu. Piotr Rzepecki na łamach portalu Meczyki.pl przedstawił nowe informacje na jego temat. Nie można wykluczyć, że w kolejnym sezonie będzie wciąż występował na boiskach Ekstraklasy. Negocjacje w sprawie współpracy z nim miał bowiem podjąć niedawno Piast Gliwice. Strony finalnie nie dogadały się w sprawie warunków finansowych.

Nie zmienia to faktu, że Charpentier faktycznie wzbudza pewne zainteresowanie wśród polskich klubów i być może tego lata zasili któregoś z przedstawicieli Ekstraklasy. Sam zawodnik uważa, że jeśli przepracuje okres przygotowawczy i nie będą nękać go problemy zdrowotne, może stanowić o sile niejednej jakościowej drużyny.

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