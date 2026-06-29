Jeszcze jedna gwiazda Motoru chce odejść! Jest poważna przeszkoda

11:18, 29. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Motor Lublin stracił już 12 zawodników i być może na tym nie koniec. "Przegląd Sportowy Onet" ujawnia, że na transfer naciska Jacques N'Diaye. W jego przypadku klub stawia twarde warunki.

Zbigniew Jakubas
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Jakubas

N’Diaye kolejnym epizodem rewolucji kadrowej Motoru?

Motor Lublin ma za sobą bardzo burzliwy okres. Tego lata pożegnał już 12 zawodników pierwszej drużyny – odeszli między innymi Bartosz Wolski, Sergi Samper, Ivan Brkić czy Michał Król. Jedynym transferem na ten moment jest natomiast bramkarz Mihai Popa. W międzyczasie Zbigniew Jakubas zdecydował się też na zmianę na ławce trenerskiej – po sensacyjnym zwolnieniu Mateusza Stolarskiego postawił na Mariusza Misiurę, o którego zabiegał od bardzo dawna. Ten ostatnio odpowiadał za wyniki Wisły Płock.

Ostatnie decyzje władz Motoru nie znajdują uznania w oczach kibiców, ale również części drużyny. Być może wkrótce dojdzie do kolejnych rozstań – „Przegląd Sportowy Onet” ujawnia, że na transfer naciska Jacques N’Diaye. Jest on mocno zaniepokojony obecną sytuacją Motoru, a do tego marzy mu się gra w mocniejszej lidze.

Skrzydłowy ma za sobą bardzo dobry sezon, dlatego uważa, że jest gotowy na kolejny krok w swojej karierze. Problem w tym, że Jakubas łatwo nie pozwoli na jego odejście. Motor na jego transferze chciałby zarobić nawet kilka milionów euro. To kwota, która może skutecznie odstraszyć potencjalnych zainteresowanych.

22-letni N’Diaye dołączył do Motoru w styczniu 2024 roku, gdy ten jeszcze występował na poziomie pierwszej ligi. W minionym sezonie Ekstraklasy uzbierał osiem bramek i dwie asysty w 24 występach.

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