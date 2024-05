PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

ŁKS Łódź powiązany z Dawidem Szwargą

Dawid Szwarga zastąpił w zeszłym roku Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa. Nie spełnił pokładanych w nim nadziei i musi się rozglądać za nowym pracodawcą, po tym, gdy właściciel Michał Świerczewski zdecydował o powrocie Papszuna przy Limanowskiego. Minimalnym celem klubu był awans do europejskich pucharów, a teraz okazuje się, że Medaliki mogą zakończyć rozgrywki ligowe w najgorszym wypadku na 7. lokacie.

Jak ujawnił Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, Szwarga znalazł się na celowniku ŁKS-u, który jest jednym ze spadkowiczów PKO Ekstraklasy. W Łodzi pracuje Robert Graf, który wiceprezesem ds. sportowych, a wcześniej był zatrudniony w Rakowie.

Dziennikarz dostarczył ciekawych informacji, ale dodał, że jest jeszcze za wcześnie, by dokładnie poznać przyszłość Szwargi. Choć Włodarczyk zaznaczył, że obecnie łączenie Szwargi z zespołem spadkowicza z Ekstraklasy to są plotki, to ich ewentualne potwierdzenie byłoby znaczącym krokiem wstecz w jego karierze.

Piłkarze Rakowa Częstochowa w ostatniej kolejce Ekstraklasy spotkają się w sobotę (25 maja) ze Śląskiem Wrocław, który chce sięgnąć po mistrzostwo kraju, ale musi liczyć na potknięcie Jagiellonii Białystok, która z kolei zagra z Wartą Poznań.