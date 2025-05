Czubak może wrócić do Polski! Chcą go dwa kluby

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Karol Czubak

Czubak może wrócić do Arki Gdynia

Karol Czubak w zimowym okienku transferowym wyjechał do ligi belgijskiej. Ten ruch nie był zbyt zaskakujący, bowiem już latem mówiło się o tym, że napastnik może odejść z Arki Gdynia i to nawet nie do PKO Ekstraklasy, tylko dalej. Tak też się stało, ale przygoda 25-latka w KV Kortrijk była nieudana i jest to dość eufemistyczne określenie. Właściwie trzeba powiedzieć, że była to absolutna klęska zakończona spadkiem do 2. ligi belgijskiej.

Dlatego teraz mówi się o tym, że Czubak może wrócić do Polski, a konkretnie do dwóch zainteresowanych klubów z PKO Ekstraklasy. Według informacji przekazanych przez Jerzego Chwałka z Super Expressu chętna na transfer napastnika jest Pogoń Szczecin oraz.., Arka Gdynia. Byłby to więc powrót do klubu, z którym gracz mocno jest związany i mógłby pomóc w utrzymaniu ligi w pierwszym sezonie.

Karol Czubak w tym sezonie rozegrał w sumie 29 spotkań, w których zdobył łącznie 15 goli oraz zanotował trzy asysty. Dla zespołu z Belgii rozegrał jednak osiem spotkań (co przełożyło się na nieco ponad 70 minut na murawie). W tym czasie zanotował tylko jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-latka na 700 tysięcy euro.

