Marciniak poprowadzi finał europejskich pucharów? Jasna sugestia

Marciniak sędzia finału Ligi Europy?

Szymon Marciniak to wciąż jeden z topowych sędziów w Europie, a co za tym idzie również na świecie. Arbiter główny mundialu w Katarze z 2022 roku nie jest już jednak wyznaczany do najważniejszych spotkań przez UEFA. Finał Ligi Mistrzów najprawdopodobniej poprowadzi ktoś inny, ale dla Polaka otworzyła się spora szansa na prowadzenie meczu innego finału europejskich pucharów.

Rafał Rostkowski na łamach „sport.tvp.pl” sugeruje, że Szymon Marciniak może poprowadzić finał Ligi Europy pomiędzy Tottenhamem a Manchesterem United. Zdaniem eksperta UEFA ma rozważyć taką opcję głównie przez fakt, że po ostatnim półfinale Ligi Mistrzów pomiędzy Interem a Barceloną – który prowadził Marciniak – na Polaka wylała się fala hejtu ze strony Hiszpanów. Władze federacji chcąc z tym walczyć mają wysłać wyraźny sygnał, że sędziowie są chronieni i nie można w ten sposób reagować na wydarzenia boiskowe. Jak zaznacza jednak były sędzia międzynarodowy, decyzja ta zależeć ma nie tylko od władz sędziowskich w UEFA, ale i być może wyższych organów.

WIDEO: Szymon Marciniak ważniejszy niż protokół VAR

Finał Ligi Europy odbędzie się w środę 21 maja w Bilbao. Będzie to starcie Tottenhamu Hotspur z Manchesterem United.

