Cracovia w kryzysie. Luka Elsner nie gryzł się w język

Cracovia w ostatnich tygodniach nie może nawiązać do formy ze wcześniejszych spotkań w PKO Ekstraklasie. Po porażce z Radomiakiem Radom mocnych słów na konferencji prasowej użył nawet trener Luka Elsner.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luka Elsner

Trener Cracovii liczy na wstrząs w zespole

Cracovia na początku tego sezonu imponowała nie tylko formą, ale i grą. Zespół Luki Elsnera latem przeprowadził kilka bardzo ciekawych transferów, w tym przede wszystkim sprowadził Filipa Stojilkovica, który okazał się z miejsca czołowym napastnikiem PKO Ekstraklasy. Dlatego też bardzo szybko zespół nowego szkoleniowca zaczął punktować na poziomie, który pozwolił znaleźć się w czołówce ligi.

W ostatnim czasie jednak forma Pasów jest w widocznym załamaniu, właściwie można powiedzieć nawet o pewnym kryzysie. Potwierdził to także mecz z Radomiakiem Radom, w którym ekipa Cracovii przegrała aż 0:3. Dlatego też coraz więcej wskazuje na to, że konieczna będzie mocna reakcja trenera i całego sztabu szkoleniowego. Właśnie to zapowiedział na konferencji prasowej trener Elsner, cytowany przez Piotra Rzepeckiego z serwisu „365 dni o piłce”.

– Czekają nas bardzo duże zmiany. Od tego meczu każdy zawodnik otrzyma czystą kartę. Graliśmy dziś obrzydliwie, jakby coś nam się należało, a wcale tak nie było. Plan na mecz? Nie wszystko sprowadza się do tego, że gramy tylko na Filipa Stojilkovica. Po 10 minutach, liczbie przegranych pojedynków widać było, że nie jesteśmy dziś sobą – powiedział szkoleniowiec Cracovii po meczu z Radomiakiem cytowany przez Piotra Rzepeckiego z serwisu „365 dni o piłce”.

Zobacz także: To się dzieje! Legia może podebrać trenera z 1. ligi, odbyły się rozmowy