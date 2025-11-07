Radomiak Radom - Cracovia to spotkanie, które otwierało zmagania w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bramki padały dopiero po przerwie.

Kacper Pacocha/ PressFocus Na zdjęciu: Radomiak Radom - Cracovia Kraków

Radomiak znowu górą. Feio z drugą wygraną

Rywalizację w kolejnej serii gier rozpoczęliśmy w Radomiu, gdzie doszło do starcia Radomiak – Cracovia. Gospodarze 19 punktów natomiast przyjezdni mogli pochwalić się dorobkiem o trzy oczka większym. Podopieczni Goncalo Feio mieli w planach atak na ligową czołówkę, do której należą Pasy.

W pierwszej połowie zabrakło fajerwerków. Radomiak oddał pięć strzałów, w tym dwa celne, a Cracovia nawet nie sprawdziła czujności Filipa Majchrowicza. Na gola czekaliśmy do 48. minuty. Jan Grzesik rozegrał z Rafałem Wolskim i posłał prostopadłe podanie w kierunku Capity. Angolczyk popędził w kierunku bramki i uderzeniem przy słupku pokonał Sebastiana Madejskiego.

Wzorowo skonstruowana akcja przez Radomiaka! 🙌 Capita Capemba trafia do siatki Cracovii! 🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/3tR2e0cnkQ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 7, 2025

W 64. minucie Roberto Alves ponowił własne dośrodkowanie z narożnika boiska i znalazł Jana Grzesika, który uciekł krakowskiej defensywie. Kapitan gospodarzy nie pomylił się z bliskiej odległości i celną główką podwyższył prowadzenie. W doliczonym czasie gry sędzia po analizie VAR podyktował jedenastkę dla podopiecznych Feio. Kahveh Zahiroleslam faulował Mauridesa. Rzut karny na gola zamienił Roberto Alves.

JAN GRZESIK! 🎯 Zawodnik Radomiaka był we właściwym miejscu w polu karnym i trafił do siatki! 🔝



📺 Mecz trwa w CANAL+SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/2RnWR0kCoN — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 7, 2025

Radomiak utrzymał korzystny wynik i sięgnął po drugie zwycięstwo z rzędu pod wodzą Feio. Zieloni powiększyli swój dorobek do 22 punktów i zrównali się z Cracovią.

Radomiak Radom – Cracovia 3:0 (0:0)

Capita 48′, Grzesik 64′, Alves 90+2′