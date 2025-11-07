Radomiak plus Feio równa się sukces. Cracovia w dołku [WIDEO]

19:57, 7. listopada 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Radomiak Radom - Cracovia to spotkanie, które otwierało zmagania w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bramki padały dopiero po przerwie.

Radomiak Radom - Cracovia Kraków
Kacper Pacocha/ PressFocus Na zdjęciu: Radomiak Radom - Cracovia Kraków

Radomiak znowu górą. Feio z drugą wygraną

Rywalizację w kolejnej serii gier rozpoczęliśmy w Radomiu, gdzie doszło do starcia RadomiakCracovia. Gospodarze 19 punktów natomiast przyjezdni mogli pochwalić się dorobkiem o trzy oczka większym. Podopieczni Goncalo Feio mieli w planach atak na ligową czołówkę, do której należą Pasy.

W pierwszej połowie zabrakło fajerwerków. Radomiak oddał pięć strzałów, w tym dwa celne, a Cracovia nawet nie sprawdziła czujności Filipa Majchrowicza. Na gola czekaliśmy do 48. minuty. Jan Grzesik rozegrał z Rafałem Wolskim i posłał prostopadłe podanie w kierunku Capity. Angolczyk popędził w kierunku bramki i uderzeniem przy słupku pokonał Sebastiana Madejskiego.

W 64. minucie Roberto Alves ponowił własne dośrodkowanie z narożnika boiska i znalazł Jana Grzesika, który uciekł krakowskiej defensywie. Kapitan gospodarzy nie pomylił się z bliskiej odległości i celną główką podwyższył prowadzenie. W doliczonym czasie gry sędzia po analizie VAR podyktował jedenastkę dla podopiecznych Feio. Kahveh Zahiroleslam faulował Mauridesa. Rzut karny na gola zamienił Roberto Alves.

Radomiak utrzymał korzystny wynik i sięgnął po drugie zwycięstwo z rzędu pod wodzą Feio. Zieloni powiększyli swój dorobek do 22 punktów i zrównali się z Cracovią.

Radomiak Radom – Cracovia 3:0 (0:0)

Capita 48′, Grzesik 64′, Alves 90+2′

