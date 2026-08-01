Fulham nie zwalnia tempa. Arbeloa chce kolejną perełkę Realu

Fulham może ponownie dobić targu z Realem Madryt. Londyński klub dogadał już transfery Gonzalo Garcii oraz Cesara Palaciosa, a teraz zainteresował się Thiago Pitarchem - podaje gazeta MARCA.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Thiago Pitarch może przejść do Fulham

Fulham jest o krok od sfinalizowania dwóch transferów z Realu Madryt. Na Craven Cottage mają wkrótce trafić Gonzalo Garcia oraz Cesar Palacios, którzy łącznie będą kosztowali ponad 50 milionów euro. Obie transakcje zostały już uzgodnione i do ich finalizacji brakuje jedynie oficjalnego potwierdzenia ze strony zainteresowanych klubów.

Nowym trenerem ekipy The Whites został niedawno Alvaro Arbeloa, który wcześniej pracował w strukturach hiszpańskiego giganta. Nic więc dziwnego, że 43-letni szkoleniowiec sięga po zawodników dobrze sobie znanych. Jak informuje dziennik „MARCA”, kolejnym piłkarzem mogącym przenieść się z Santiago Bernabeu do Fulham jest Thiago Pitarch. Co więcej, sam 18-letni pomocnik ma być otwarty na ponowną współpracę ze swoim byłym trenerem.

Thiago Pitarch w poprzednim sezonie rozegrał 16 spotkań w seniorskiej drużynie Realu Madryt i zanotował dwie asysty. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii o marokańskich korzeniach wcześniej rozwijał się w akademiach Atletico Madryt, Getafe oraz Leganes, a do La Fabriki trafił w 2023 roku. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 20 milionów euro.