Jordan Henderson finalizuje hitowy transfer. Testy medyczne

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jordan Henderson

Chelsea sprowadzi Jordana Hendersona

Jordan Henderson w ostatnich dniach rozwiązał za porozumieniem stron swój kontrakt z Brentfordem. 36-letni pomocnik zdecydował się na taki krok, ponieważ otrzymał ofertę od Chelsea. Trener drużyny The Blues – Xabi Alonso – chce wzmocnić środek pola bardziej doświadczonym zawodnikiem i uważa byłego kapitana Liverpoolu za idealnego kandydata do tej roli.

Jak informuje Ben Jacobs z portalu „GiveMeSport”, przeprowadzka Hendersona na Stamford Bridge jest już na finiszu. Anglik przechodzi obecnie badania medyczne, a strony dopinają ostatnie formalności przed sfinalizowaniem transferu. Piłkarz ma podpisać dwuletni kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku.

Defensywny pomocnik reprezentował wyżej wspomniany Brentford od lipca 2025 roku, kiedy trafił tam bez kwoty odstępnego z Ajaksu Amsterdam. Wcześniej występował także w Al-Ettifaq, Liverpoolu oraz Sunderlandzie. Największe sukcesy święcił oczywiście w barwach zespołu The Reds, z którym sięgnął między innymi po Ligę Mistrzów oraz mistrzostwo Anglii.