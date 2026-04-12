Cztery gole w Krakowie. Arka Gdynia postawiła się Pasom [WIDEO]

Cracovia i Arka Gdynia dzielą się punktami
Niedzielne zmagania w ramach 28. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczęły się od starcia, w którym Cracovia mierzyła się przed własną publicznością z Arką Gdynia. Spotkanie zapowiadało się niezwykle ciekawie, ponieważ obie drużyny liczyły na trzy punkty. Gospodarze chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę, natomiast zespół z Trójmiasta myślał o drugiej wygranej z rzędu.
Rywalizacja w Cracovia od pierwszych minut trzymała w napięciu. Pierwszy cios zobaczyliśmy już w 22. minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Gabriel Charpentier. Odpowiedź Arki Gdynia nastąpiła chwilę później. Do siatki trafił bowiem Oskar Kubiak.
W pierwszej odsłonie oglądaliśmy jeszcze kilka ciekawych akcji z jednej i drugiej strony, ale wynik finalnie nie uległ zmianie. Drużyny schodziły na przerwę z remisem 1:1.
Początek drugiej połowy natomiast przyniósł dwa gole. Najpierw w 48. minucie do siatki trafił Vladislav Gutkovskis. Dosłownie chwilę później Cracovia doprowadziła do wyrównania za sprawą Mauro Perkovicia.
Zarówno jedni, jak i drudzy myśleli o trzech punktach. Rywalizacja do ostatnich minut była niezwykle ciekawa, ale zabrakło goli. Tym samym Pasy i podopieczni Dariusza Banasika podzielili się punktami.
Cracovia w następnym meczu zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Arka Gdynia natomiast ugości na własnym boisku Jagiellonię Białystok.
Cracovia – Arka Gdynia 2:2
Charpentier (24′), Perković (53′) – Kubiak (29′), Gutkovskis (48′)