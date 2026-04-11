Co jeśli Widzew spadnie z PKO Ekstraklasy?! Dobrzycki ma plan

Widzew Łódź walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Co jednak jeśli misja ta zakończy się niepowodzeniem? Powiedział o tym Radosław Majdan w "Przeglądzie Ligowym".

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Nie ma szans na rozłam w Widzewie po spadku

Widzew Łódź w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie poniżej jakichkolwiek oczekiwań. Właściwie trudno cokolwiek dobrego powiedzieć o postawie piłkarzy z Serca Łodzi, bowiem mieli oni przecież walczyć o grę w eliminacjach europejskich pucharów, a tymczasem do końca biją się o utrzymanie. Obecnie Łodzianie lokują się na 17. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy, a przed nimi kilka kluczowych spotkań.

I choć obecnie trudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym tak uznana marka, która na transfery wydała ponad 20 milionów euro, pożegnała się z elitą, to jednak jest to możliwe. Zdawać z tego sprawę muszą sobie ludzie w klubie oraz sam Robert Dobrzycki. Z pewnością część kibiców zastanawia się, co będzie w przypadku degradacji. Dobre informacje dla fanów Widzewa przekazał Radosław Majdan w programie „Przegląd Ligowy” na kanale „Przeglądu Sportowego Onet”. Jego zdaniem, nie ma szans na porzucenie Widzewa.

– Znając podejście Roberta Dobrzyckiego, z pewnością nie nastąpi rozpad czy rozłam w klubie. Nie dojdzie do sytuacji, w której kluby po spadku z PKO Ekstraklasy do Betclic 1. ligi zaczynają mieć problemy finansowe. Celem będzie jak najszybszy powrót – powiedział Radosław Majdan w „Przeglądzie Ligowym”.

