Polski talent zmienia klub. Tu grali Mane i Haaland

Bartosz Mazurek jest o krok od zmiany klubowych barw. Młodzieżowy reprezentant Polski ma trafić do zespołu, w którym występowali m.in. Sadio Mane i Erling Haaland. Tak twierdzi Mateusz Janiak.

ZUMA Press Inc/ Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mazurek (AC Fiorentina - Jagiellonia Białystok)

Mazurek odchodzi z Jagiellonii

Za ofensywnym pomocnikiem udany sezon. Bartosz Mazurek w minionych rozgrywkach rozegrał 36 spotkań, w których strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty. Trzy trafienia przypadły na zmagania w Lidze Konferencji – 19-latek popisał się hat-trickiem w rewanżowym meczu z Fiorentiną.

Znakomity występ w starciu z ekipą z Florencji sprawił, że młodzieżowy reprezentant Polski znalazł się na celowniku wielu europejskich klubów. Wszystko wskazuje, że wychowanek Jagiellonii Białystok już tego lata zmieni miejsce pracy. Mateusz Janiak sugeruje, że Mazurek przeniesie się do Austrii.

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– Red Bull Salzburg chce Bartosza Mazurka z Jagiellonii. Jak słyszę, transfer 19-latka coraz bliżej finalizacji – przekonuje dziennikarz Przeglądu Sportowego. To oznacza, że rodowity Białostoczanin miałby dołączyć do ekipy, w której występowali m.in. Sadio Mane, Erling Haaland, Dominik Szoboszlai czy Dayot Upamecano.