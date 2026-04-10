Bukari poza kadrą Widzewa na kolejny mecz. Vuković wyjaśnia

Widzew Łódź ma przed sobą mecz z Bruk-Bet Termalicą. W kadrze po raz kolejny zabraknie Osmana Bukariego. Aleksandar Vuković wyjaśnił, jak wygląda jego sytuacja.

Widzew Łódź w sobotę rozegra kolejny kluczowy dla losów utrzymania mecz. Przed własną publicznością podejmie Bruk-Bet Termalicę, czyli czerwoną latarnię Ekstraklasy. Ewentualna porażka sprawi, że ekipa Marcina Brosza zbliży się do Widzewa na dwa punkty, a odskoczyć będą mogły drużyny, które pozostają nad strefą spadkową.

Piłkarze Widzewa przygotowują się do tego spotkania. W kadrze meczowej na pewno zabraknie Osmana Bukariego, który w dalszym ciągu nie pojawił się w Polsce. Aleksandar Vuković wytłumaczył trudną sytuację zawodnika i potwierdził, że on sam jest w tej sytuacji niewinny.

Bukari od trzech tygodni przebywa w swoim rodzimym kraju, gdzie załatwiał formalności związane z pozwoleniem na pracę w Polsce. Do drużyny ma wrócić dopiero w sobotę, więc na pewno nie zagra przeciwko Bruk-Bet Termalice.

– Jako sztab jesteśmy z nim w ciągłym kontakcie. Chciałbym podkreślić niewinność zawodnika, bo sytuacja z przepisami i dokumentami jest jednoznaczna. Z tego powodu przebywa we własnym kraju. Dokumenty już zdobył, jest w trakcie podróży. Z tego co wiem, jutro ma być w Polsce. To oczywiście oznacza, że nie będzie brany pod uwagę na najbliższy mecz, natomiast liczę na to, że w kolejnych sześciu spotkaniach będzie do dyspozycji i będzie mógł nam pomóc – przekazał Vuković podczas konferencji prasowej.