Bukari poza kadrą Widzewa na kolejny mecz. Vuković wyjaśnia

15:21, 10. kwietnia 2026
Źródło: Widzew Łódź

Widzew Łódź ma przed sobą mecz z Bruk-Bet Termalicą. W kadrze po raz kolejny zabraknie Osmana Bukariego. Aleksandar Vuković wyjaśnił, jak wygląda jego sytuacja.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Osman Bukari

Widzew Łódź w sobotę rozegra kolejny kluczowy dla losów utrzymania mecz. Przed własną publicznością podejmie Bruk-Bet Termalicę, czyli czerwoną latarnię Ekstraklasy. Ewentualna porażka sprawi, że ekipa Marcina Brosza zbliży się do Widzewa na dwa punkty, a odskoczyć będą mogły drużyny, które pozostają nad strefą spadkową.

Piłkarze Widzewa przygotowują się do tego spotkania. W kadrze meczowej na pewno zabraknie Osmana Bukariego, który w dalszym ciągu nie pojawił się w Polsce. Aleksandar Vuković wytłumaczył trudną sytuację zawodnika i potwierdził, że on sam jest w tej sytuacji niewinny.

Bukari od trzech tygodni przebywa w swoim rodzimym kraju, gdzie załatwiał formalności związane z pozwoleniem na pracę w Polsce. Do drużyny ma wrócić dopiero w sobotę, więc na pewno nie zagra przeciwko Bruk-Bet Termalice.

– Jako sztab jesteśmy z nim w ciągłym kontakcie. Chciałbym podkreślić niewinność zawodnika, bo sytuacja z przepisami i dokumentami jest jednoznaczna. Z tego powodu przebywa we własnym kraju. Dokumenty już zdobył, jest w trakcie podróży. Z tego co wiem, jutro ma być w Polsce. To oczywiście oznacza, że nie będzie brany pod uwagę na najbliższy mecz, natomiast liczę na to, że w kolejnych sześciu spotkaniach będzie do dyspozycji i będzie mógł nam pomóc – przekazał Vuković podczas konferencji prasowej.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości