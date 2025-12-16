Boniek nie owijał w bawełnę. Mocny komentarz o Legii

Legia Warszawa jest w bardzo poważnym kryzysie. Tymczasem ostatnio konkretną opinią na temat Frediego Bobicia podzielił się w Prawdzie Futbolu były prezes PZPN – Zbigniew Boniek.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Zbigniew Boniek jednoznacznie o Fredim Bobiciu

Legia Warszawa granie w PKO BP Ekstraklasie zakończyła w strefie spadkowej. Wojskowi aktualnie plasują się na 17. miejscu w tabeli, mając 19 punktów na koncie. Jednocześnie lawina krytyki spadła na Frediego Bobicia, który jest ważną postacią w pionie sportowym stołecznego klubu. Konkretnie na jego temat wypowiedział się były prezes PZPN.

– Nic nie mam do Frediego Bobicia, bo go nie znam. Niemniej dla mnie to jest jasna sytuacja – ja nie rozumiem, co on robi w Legii. Z całym szacunkiem… Nie wiem, jaka jest jego rola, nie wiem, co on zrobił w Legii. Przyszedł do niej, a przez pewien czas był bardzo wysoko notowany w Niemczech, w Bundeslidze. Skoro przyszedł do Legii, to znaczy, że nie było nigdzie dla niego miejsca – mówił Zbigniew Boniek w „Prawdzie Futbolu”.

Bobic pracę w Legii rozpoczął w kwietniu tego roku. Wcześniej był dyrektorem sportowym w takich klubach jak: Hertha BSC, Eintracht Frankfurt czy VfB Stuttgart.

Legioniści w tym roku mają do rozegrania jeszcze tylko jedno spotkanie. W czwartek o godzinie 21:00 zmierzą się w roli gospodarza z Lincolnem. Będzie to jednak pożegnalny występ 15-krotnego mistrza Polski w europejskich pucharach.

Legia w trakcie zimowej przerwy uda się na obóz do Hiszpanii. Stołeczna ekipa od 10 do 24 stycznia będzie przebywać w Mijas, gdzie rozegra kilka spotkań kontrolnych. Pierwszy oficjalny mecz w 2026 roku Wojskowi rozegrają 1 lutego, gdy zagrają w roli gospodarza z Koroną Kielce. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17:30.

