Trzeci ruch Trójkolorowych. GKS nie zwalnia tempa

GKS Tychy ma jasny cel na ten sezon, aby utrzymać się w Betclic 1. Lidze. Tym samym władze klubu pracują nad poprawą jakości drużyny. Trójkolorowi dopięli już trzeci transfer.

Daniel Sandoval zasilił GKS Tychy

GKS Tychy zakończył 2025 rok na 16. pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi, mając 13 punktów na koncie. Jednocześnie śląska ekipa traci cztery oczka do Znicza Pruszków. Władze klubu robią z kolei wszystko, co w ich mocy, aby trener Łukasz Piszczek miał odpowiednie narzędzia do pracy.

Jak na razie śląską ekipę wzmocnili już Igor Łasicki oraz Paweł Łysiak. Pierwszy ma poprawić grę obronną tyszan, a drugi wzmocnić siłę ofensywną GKS-u. Łysiak to zresztą jedyny zawodnik, który trafił do ekipy z Tychów z Wieczystej Kraków.

„Szeregi GKS-u Tychy zasilił hiszpański pomocnik Daniel Sandoval. 27-latek podpisał z naszym klubem kontrakt obowiązujący do czerwca 2027 roku. To trzecie wzmocnienie kadry Trójkolorowych przed rundą wiosenną” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej klubu z siedzibą przy ulicy Edukacji.

Sandoval to zawodnik, który do Polski trafił w lipcu 2024 roku z Meridy. W tym sezonie Hiszpan wystąpił łącznie w ośmiu spotkaniach, notując w nich dwie asysty. Sandoval ogólnie jako piłkarz Wieczystej rozegrał 35 meczów, w których zanotował sześć trafień oraz siedem asyst.

Ekipa z Tychów pierwsze oficjalne spotkanie w 2026 roku rozegra w drugi weekend lutego. Już na starcie poprzeczka przed GKS-em będzie zawieszona bardzo wysoko, ponieważ na drodze tyszan stanie Wisła Kraków, będąca liderem Betclic 1. Ligi.

