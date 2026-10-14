Błaszczykowski docenił talent z Wisły. Wróży mu wielką przyszłość

Jakub Błaszczykowski wysoko ocenił rozwój Jakuba Krzyżanowskiego i nie ukrywa, że widzi w nim reprezentacyjny potencjał. Były reprezentant Polski rozmawiał z "Gazetą Krakowską".

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Odważna prognoza Jakuba Błaszczykowskiego

Jakub Błaszczykowski, legenda reprezentacji Polski i były zawodnik Wisły Kraków, z uznaniem wypowiedział się o swoim imienniku. Jakub Krzyżanowski stawia pierwsze kroki w seniorskiej piłce, a zdaniem byłego reprezentanta dotychczasowy rozwój daje podstawy do optymizmu. Jednocześnie droga do wielkiej kariery wymaga cierpliwości i regularnej gry.

– Jeśli chodzi o Krzyżana, to on rzeczywiście bardzo fajnie się rozwija i to jest bardzo dobre. Widać, że nawet ten wyjazd do Włoch też mu bardzo dobrze zrobił. Myślę, że tu akurat też bardzo ważną rolę odgrywają jego rodzice, którzy trzymają nad tym wszystkim pieczę. I to jest również bardzo istotne – powiedział Błaszczykowski cytowany przez „Gazetę Krakowską”.

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Były kapitan Biało-czerwonych zwrócił uwagę, że dla młodego zawodnika najważniejsze jest teraz ustabilizowanie formy. – I tak na dobrą sprawę Krzyżan teraz zaczął grać pierwszy sezon w Ekstraklasie. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest, żeby przed wyjazdem na Zachód złapać regularność, żeby było jak najmniej meczów słabych, tylko cały czas, żeby forma była na odpowiednio wysokim poziomie – zaznaczył jeden ze współwłaścicieli Wisły.

Błaszczykowski nie ma jednak wątpliwości, że Krzyżanowski może w przyszłości zapracować na powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski. – I jeżeli będzie się tak rozwijał, to uważam, że to jest chłopak, który w przyszłości na pewno może grać w reprezentacji Polski. Mówię to zupełnie szczerze – podsumował 40-latek.

Przed młodym piłkarzem jeszcze dużo pracy. W każdym razie takie słowa z ust byłego reprezentanta z pewnością mogą dodać mu motywacji.