Manchester City czeka na wyrok. Przełom może nadejść już w styczniu

Man City może poznać rozstrzygnięcie głośnej sprawy finansowej już na początku 2027 roku. Jak informuje "The Times", procedura dotycząca zarzutów wobec klubu wciąż budzi emocje.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Stadion Manchesteru City

Manchester City pod presją

Man City od dłuższego czasu pozostaje pod presją w związku z 114 zarzutami dotyczącymi możliwych naruszeń przepisów finansowych Premier League. Rozstrzygnięcie postępowania może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości klubu, a angielskie władze chciałyby uniknąć przeciągania niepewności do kolejnego sezonu. David Kogan, szef niezależnego organu nadzorującego piłkę nożną, odniósł się do przewidywanego terminu zakończenia sprawy w rozmowie z Times Radio, cytowanej przez „The Times”.

– Premier League oświadczyła, że chce rozwiązać tę sprawę w ciągu sezonu. Tak naprawdę to nie Premier League, a niezależna komisja, która ma się tym zająć, złożona z trzech emerytowanych sędziów lub prawników – wyjaśnił Kogan.

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Przedstawiciel organu wskazał również, skąd biorą się przewidywania dotyczące styczniowego terminu. – Z tego, co zrozumiałem, istnieje ustalony proces, który trwa 12 tygodni, więc ludzie zakładają, że sprawa zostanie rozpatrzona w połowie lub pod koniec stycznia. W każdym razie jak mówię, to nie jest nasza procedura, to procedura niezależnej komisji Premier League. Nie sądzę, żebyśmy mogli wydawać osądy, dopóki nie będziemy mieli całkowitej jasności – zaznaczył szef niezależnego organu nadzorującego piłkę nożną.

Kogan odniósł się także do stanowiska Manchesteru City, który konsekwentnie kwestionuje stawiane mu zarzuty. – Oczywiście, Man City twierdzi, że ma jakieś cudowne rozwiązanie, które pozwoli oddalić zarzuty i wygrać apelację. Nie jesteśmy jeszcze w stanie ocenić, czy to słuszne, czy nie, ale myślę, że dowiemy się tego na początku przyszłego roku – podsumował przewodniczący.

Na ten moment styczniowy termin pozostaje przewidywaniem, a nie potwierdzoną datą wydania ostatecznego rozstrzygnięcia. Tym samym Man City czeka wciąż niepewna przyszłość.