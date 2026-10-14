Real Madryt może wpaść w poważne tarapaty. Chodzi o Viniciusa

Vinicius Junior ma zostać zawieszony na cztery mecze po czerwonej kartce w starciu z Villarreal. Wieści na ten temat przekazał profil Jijantes FC na platformie X.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior podpadł sędziom

Vinicius Junior może poważnie skomplikować plany Realu Madryt na najbliższe tygodnie. Według przywołanych przez profil Jijantes FC na platformie X wieści, komisja dyscyplinarna zdecydowała się na surową karę dla skrzydłowego, który nie dokończył spotkania z Villarreal. To oznaczałoby dotkliwą stratę dla zespołu, zwłaszcza przed jednym z najważniejszych meczów sezonu.

Do kontrowersyjnej sytuacji doszło podczas akcji, która mogła przynieść Królewskim kolejne trafienie. Po analizie VAR sędziowie dopatrzyli się nagannego zachowania Viniciusa Juniora wobec Nathana Saliby, polegającego na pociągnięciu rywala za włosy. Bramka nie została uznana, a Brazylijczyk obejrzał czerwoną kartkę.

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Na decyzję arbitrów zawodnik zareagował gwałtownie. Jego protesty wobec sędziego Isidro Diaza de Mery miały znaleźć odzwierciedlenie w protokole meczowym. Właśnie okoliczności całego incydentu miały wpłynąć na wymiar kary, wykraczający poza standardowe zawieszenie za wykluczenie.

Jeśli informacje się potwierdzą, Vinicius Junior opuści cztery spotkania ligowe: z Sevillą, FC Barceloną, Racingiem oraz Valencią. Szczególnie bolesna dla Realu byłaby nieobecność Brazylijczyka w El Clasico, w którym jego szybkość i umiejętności indywidualne mogą mieć ogromne znaczenie. Dla drużyny Jose Mourinho byłby to poważny problem kadrowy w kluczowym momencie rozgrywek.