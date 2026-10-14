Podolski zmienił swoje życie. Właściciel Górnika wybrał Hiszpanię

20:55, 14. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Dziennik Zachodni

Lukas Podolski coraz więcej czasu spędza poza Polską, a jego zdjęcie z osobami związanymi z Górnikiem Zabrze wzbudziło zainteresowanie. "Dziennik Zachodni" ustalił, gdzie obecnie mieszka właściciel klubu.

Lukas Podolski
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski zamienił Katowice na Majorkę

Lukas Podolski opublikował na Instagramie fotografię z Waldemarem Podolskim, dyrektorem sportowym Łukaszem Milikiem oraz trenerem Michalem Gasparikiem. Brak podpisu sprawił, że zdjęcie zaczęło budzić pytania o jego okoliczności. Jak ustalił „Dziennik Zachodni”, za wspólnym spotkaniem kryje się również informacja o zmianach w życiu właściciela Górnika Zabrze.

Podolski miał zaprosić przedstawicieli klubu na spotkanie w czasie wolnym od obowiązków. Jak przekazał trener Gasparik portalowi Roosevelta81, rozmowy dotyczyły między innymi rozwoju klubu, przyszłości zespołu i bieżących spraw organizacyjnych. Spotkanie miało być okazją do omówienia kluczowych tematów poza codzienną pracą.

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Najciekawsza informacja dotyczy jednak miejsca, z którego Podolski zarządza swoimi interesami. Według ustaleń „Dziennika Zachodniego” piłkarz właściwie przeprowadził się na Majorkę, gdzie spędza obecnie znacznie więcej czasu niż w Katowicach. Z hiszpańskiej wyspy koordynuje swoje przedsięwzięcia, w tym sprawy związane z zabrzańskim klubem. Chociaż regularnie podróżuje.

Ogólnie w Górniku bieżące obowiązki związane z funkcjonowaniem klubu spoczywają między innymi na Michale Siarze, członku zarządu odpowiedzialnym za marketing. Za finanse odpowiada Bartłomiej Gabryś, a stanowisko prezesa pozostaje nieobsadzone. Sam Podolski wcześniej bagatelizował znaczenie nazewnictwa stanowisk, podkreślając, że najważniejsze jest działanie klubu. Jego przeprowadzka na Majorkę nie oznacza zatem, że przestał angażować się w przyszłość Górnika.

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