Arka w fatalnej sytuacji. Radomiak z przełamaniem w 2026 roku [WIDEO]

Radomiak Radom odniósł właśnie swoje pierwsze zwycięstwo w 2026 roku. Arka Gdynia z kolei nadal pozostaje bez trzech punktów na wyjeździe w tym sezonie. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla gospodarzy.

Radomiak lepszy od Arki, fatalna sytuacja Gdynian

Rozegrane dzisiaj zaległe spotkanie pomiędzy Radomiakiem Radom a Arką Gdynia zapowiadało się jako starcie dwóch zespołów, które w 2026 roku są w słabej dyspozycji. Generalnie w kontekście zespołu gości można to powiedzieć oczywiście o całym sezonie, ale z kolei gospodarze z pewnością zawodzą. A przynajmniej zawodzili.

Już bowiem od pierwszych minut meczu Radomiak stanął na wysokości i świetnie wszedł w mecz. Najpierw w 6. minucie meczu gola na 1:0 zdobył Rafał Wolski. Ofensywny pomocnik gospodarzy świetnie uderzył z rzutu wolnego, ale jednocześnie piłka odbiła się od muru i rykoszet zmylił Damiana Węglarza. Raptem kilkadziesiąt sekund po wznowieniu gry piłka wylądowała w siatce gości drugi raz. Tym razem Capita świetnie odnalazł się w polu karnym i wyszedł na sytuację sam na sam, której nie mógł zmarnować. Dlatego też już po ośmiu minutach gry było 2:0 dla Radomian.

Świetnie rozegrany stały fragment gry i Arka łapie kontakt w Radomiu! 👌



Arka w kolejnych minutach próbowała się odgryzać, ale niewiele w sumie z tego wynikało. Przede wszystkim problem dotyczył kreowania klarowanych sytuacji bramkowych, a więc tego, z czym Gdynianie mają problem przez całą kampanię. Po zmianie stron sytuacja nieco się zmieniła. To Arka wykreowała sobie chociażby większe xG i w pewnym momencie nawet złapała kontakt.

W 56. minucie meczu o dobrze rozegranym rzucie wolnym piłkę do siatki skierował Dawid Gojny. I gdy wydawało się, że kolejne pół godziny będzie bardzo ciekawe i Arka w końcówce może doprowadzić do remisu, gola na 3:1 zdobył Romario Baro. To już zdecydowanie podcięło skrzydła gościom. Finalnie więc zaległa rywalizacja w Radomiu zakończyła się wynikiem 3:1 dla gospodarzy, którzy wygrali swój pierwszy mecz w tym roku. Z kolei Arka wciąż jest bez zwycięstwa na wyjeździe w tym sezonie. Ich sytuacja zaczyna robić się bardzo słaba.

