Arka Gdynia znów przegrała. Szwarga: to wstyd dla mnie

Arka Gdynia w tym sezonie bardzo słabo spisuje się w meczach wyjazdowych. Po kolejnej porażce w tym sezonie trener Dawid Szwarga na konferencji prasowej nie krył złości i rozczarowania.

Dziurek - Sport / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Szwarga wściekły na wyjazdową formę Arki

Arka Gdynia w tym sezonie radzi sobie ogólnie dość przeciętnie. Do tej pory na koncie beniaminka PKO Ekstraklasy znajduje się 18 punktów, które udało zdobyć się w szesnastu dotychczasowych meczach. To przekłada się aktualnie na 10. pozycję w ligowej stawce. Główny problem polega jednak na tym, że większość dorobku udało się zainkasować na własnym stadionie, a znacznie gorzej idzie im gra na wyjazdach.

Doskonałym przykładem tych mankamentów jest wczorajszy mecz z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, który został przegrany przez Arkę Gdynia 0:2. Gdyby spojrzeć tylko na mecze rozgrywane w delegacjach, to podopieczni Dawida Szwargi zajęliby ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Ich dotychczasowy dorobek zdobyty poza własnym stadionem to raptem jeden punkt. Z tego też powodu na konferencji prasowej po tym spotkaniu rozczarowania nie mógł ukryć szkoleniowiec ekipy z Trójmiasta.

– Bilans wyjazdowy w tej rundzie to wstyd dla mnie jako trenera. Oczywiście odpowiadam za niego głównie ja, natomiast to, co dziś prezentowaliśmy w pierwszej połowie pod kątem realizacji planu, jak i energii z piłką… to jest niewystarczający poziom i nie zapewni ci kreowania sytuacji. Byliśmy apatyczni, bojaźliwi, brakowało odwagi w naszych działaniach z piłką, co doprowadzało do tego, że nie wchodziliśmy w pole karne tak często, jakbyśmy chcieli – powiedział trener Arki Gdynia Dawid Szwarga, cytowany przez serwis „WP Sportowe Fakty”.

