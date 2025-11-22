Oferowali 15 milionów za Szymańskiego. Mógł trafić do mocnej ekipy z Premier League

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański mógł zostać nowym piłkarzem Crystal Palace

Sebastian Szymański to bez dwóch zdań jeden z tych reprezentantów Polski, który nie może narzekać na swoją dotychczasową karierę w klubowej piłce. Po wyjeździe z Legii Warszawa, a następnie odejściu z ekipy Dynamo Moskwa trafił do holenderskiego Feyenoordu, gdzie zaprezentował się na tyle dobrze, że szybko po jego usługi zgłosiło się Fenerbahce. Pierwszy sezon w Turcji dla pomocnika był wręcz idealny i mówiło się o szybkim transferze do czołowej ligi w Europie.

Jednak już w poprzedniej kampanii jego liczby nie były aż tak imponujące, jak poprzednio, a podobnie jest obecnie. Niemniej nadal ofensywny pomocnik wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym, czego dowodem są informacje przekazane przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”. Według wieści przekazanych przez dziennikarza, latem Crystal Palace zaoferowało 15 milionów euro za Sebastiana Szymańskiego, ale Fenerbahce odrzuciło tę propozycję.

Można uznać, że szkoda takiej decyzji władz tureckiego klubu, bowiem transfer do mocnej ekipy z Premier League z pewnością mógłby być korzystny dla Polaka. W tym sezonie 26-letni Szymański rozegrał do tej pory 20 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 14 milionów euro.

