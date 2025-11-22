Oferowali 15 milionów za Szymańskiego. Mógł trafić do mocnej ekipy z Premier League

09:30, 22. listopada 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Sebastian Szymański latem mógł trafić do zespołu Crystal Palace. Anglicy oferowali za Polaka 15 milionów euro, ale Fenerbahce odrzuciło tę propozycję, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Sebastian Szymański
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański mógł zostać nowym piłkarzem Crystal Palace

Sebastian Szymański to bez dwóch zdań jeden z tych reprezentantów Polski, który nie może narzekać na swoją dotychczasową karierę w klubowej piłce. Po wyjeździe z Legii Warszawa, a następnie odejściu z ekipy Dynamo Moskwa trafił do holenderskiego Feyenoordu, gdzie zaprezentował się na tyle dobrze, że szybko po jego usługi zgłosiło się Fenerbahce. Pierwszy sezon w Turcji dla pomocnika był wręcz idealny i mówiło się o szybkim transferze do czołowej ligi w Europie.

Jednak już w poprzedniej kampanii jego liczby nie były aż tak imponujące, jak poprzednio, a podobnie jest obecnie. Niemniej nadal ofensywny pomocnik wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym, czego dowodem są informacje przekazane przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”. Według wieści przekazanych przez dziennikarza, latem Crystal Palace zaoferowało 15 milionów euro za Sebastiana Szymańskiego, ale Fenerbahce odrzuciło tę propozycję.

POLECAMY TAKŻE

Ruben Amorim
Manchester United rywalizuje z Barceloną. Chodzi o transfer
Arne Slot
Liverpool i Arsenal chcą napastnika. To byłby wielki transfer w Premier League
Hansi Flick
Barcelona chce transferu gwiazdy Premier League! To główny cel Flicka

Można uznać, że szkoda takiej decyzji władz tureckiego klubu, bowiem transfer do mocnej ekipy z Premier League z pewnością mógłby być korzystny dla Polaka. W tym sezonie 26-letni Szymański rozegrał do tej pory 20 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 14 milionów euro.

Zobacz także: Premier League pod presją finansową. Zapadła ważna decyzja