Korona Kielce pożegnała dwóch zawodników. To już oficjalne

17:24, 5. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Korona Kielce

Korona Kielce poinformowała, że dwóch piłkarzy rozwiązało kontrakty za porozumieniem stron. Vladimir Nikolov oraz Viktor Popov opuszczają szeregi Żółto-Czerwonych.

Jacek Zieliński
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Vladimir Nikolov oraz Viktor Popov opuścili Koronę

Korona Kielce utrzymała się w PKO BP Ekstraklasie, choć do samego końca sezonu musiała walczyć o uniknięcie degradacji. W klubie panowało przekonanie, że ambicje zespołu są znacznie większe, szczególnie po całkiem solidnej rundzie jesiennej, która dawała nadzieję na spokojniejsze zakończenie rozgrywek.

Nowym dyrektorem sportowym został Paweł Golański, a kontrakty przedłużyli Mariusz Stępiński oraz Martin Remacle. Co ciekawe, w kręgu zainteresowań pojawił się Jakub Adkonis z Legii Warszawa. Teraz Korona poinformowała o kolejnych roszadach kadrowych. Z klubem żegnają się Vladimir Nikolov oraz Viktor Popov. Umowy obu bułgarskich zawodników zostały rozwiązane za porozumieniem stron.

Żółto-Czerwoni zakończyli współpracę z 25-letnim napastnikiem, który trafił w zeszłym roku ze Slavii Sofia za 100 tysięcy euro. W barwach kieleckiego klubu rozegrał łącznie 28 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę.

Drugim zawodnikiem, który opuszcza Kielce, jest 26-letni skrzydłowy. Bułgar został sprowadzony z Czerno More. Jednak jego pobyt w Polsce nie okazał się udany. Popov wystąpił jedynie w 10 spotkaniach. Decyzja o rozwiązaniu kontraktów wpisuje się w szerszy proces przebudowy kadry. Korona przygotowania do nowego sezonu rozpocznie 24 czerwca.

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