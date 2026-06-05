Korona Kielce pożegnała dwóch zawodników. To już oficjalne

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Vladimir Nikolov oraz Viktor Popov opuścili Koronę

Korona Kielce utrzymała się w PKO BP Ekstraklasie, choć do samego końca sezonu musiała walczyć o uniknięcie degradacji. W klubie panowało przekonanie, że ambicje zespołu są znacznie większe, szczególnie po całkiem solidnej rundzie jesiennej, która dawała nadzieję na spokojniejsze zakończenie rozgrywek.

Nowym dyrektorem sportowym został Paweł Golański, a kontrakty przedłużyli Mariusz Stępiński oraz Martin Remacle. Co ciekawe, w kręgu zainteresowań pojawił się Jakub Adkonis z Legii Warszawa. Teraz Korona poinformowała o kolejnych roszadach kadrowych. Z klubem żegnają się Vladimir Nikolov oraz Viktor Popov. Umowy obu bułgarskich zawodników zostały rozwiązane za porozumieniem stron.

Żółto-Czerwoni zakończyli współpracę z 25-letnim napastnikiem, który trafił w zeszłym roku ze Slavii Sofia za 100 tysięcy euro. W barwach kieleckiego klubu rozegrał łącznie 28 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę.

ℹ️ Vladimir Nikolov i Viktor Popov rozwiązali swoje kontrakty z Koroną Kielce za porozumieniem stron.



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Dziękujemy za występy w żółto-czerwonych barwach i życzymy powodzenia w dalszej karierze 🟡🔴 pic.twitter.com/UnSo6uI2He — Korona Kielce (@Korona_Kielce) June 5, 2026

Drugim zawodnikiem, który opuszcza Kielce, jest 26-letni skrzydłowy. Bułgar został sprowadzony z Czerno More. Jednak jego pobyt w Polsce nie okazał się udany. Popov wystąpił jedynie w 10 spotkaniach. Decyzja o rozwiązaniu kontraktów wpisuje się w szerszy proces przebudowy kadry. Korona przygotowania do nowego sezonu rozpocznie 24 czerwca.