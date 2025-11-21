Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Arka Gdynia to spotkanie otwierające 16. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze sięgnęli po drugie zwycięstwo z rzędu.

PressFocus Na zdjęciu: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Arka Gdynia

Termalica – Arka: kapitalne uderzenie Kurzawy

Obie drużyny przystępowały do piątkowego pojedynku po zaskakujących zwycięstwach. Bruk-Bet Termalica Nieciecza wygrała 2:1 z Legią Warszawa, natomiast Arka Gdynia pokonała 3:1 Lecha Poznań. Nie sposób było wskazać wyraźnego faworyta tej rywalizacji.

Gospodarze otworzyli wynik meczu już w 14. minucie. Rafał Kurzawa otrzymał podanie od Damiana Hilbrychta i pokusił się o uderzenie zza pola karnego. 32-latek nie dał najmniejszych szans golkiperowi Arki. Piłka wylądowała w okienku bramki strzeżonej przez Damiana Węglarza. Termalica utrzymała korzystny rezultat do końca pierwszej połowy.

Jak zareagowała Arka? W najgorszy możliwy sposób. Gdynianie sami utrudnili sobie zadanie. W 65. minucie Aurélien Nguiamba otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę za brutalny atak na nogę Krzysztofa Kubicy. Sędzia Jarosław Przybył nie miał wątpliwości i odesłał Francuza do szatni.

Druga bramka w Niecieczy padła w 87. minucie. Kubica urwał się obrońcom, wpadł w szesnastkę i oddał strzał z bliskiej odległości. Futbolówka odbita od Marcjanika zaskoczyła Węglarza.

Termalica pokonała Arkę 2:0 i w ten sposób sięgnęła po premierowe zwycięstwo na własnym stadionie. Słoniki powiększyły swój dorobek do 16 oczek. Podopieczni Marcina Brosza obecnie zajmują 16. miejsce w ligowej tabeli. Natomiast goście mają na koncie 18 punktów i plasują się na 10. lokacie

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Arka Gdynia 2:0 (1:0)

Kurzawa 14′, Kubica 87′