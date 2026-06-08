A jednak! Wieczysta blisko porozumienia z Wisłą Kraków ws. stadionu

Wieczysta Kraków jednak może zagrać w przyszłym sezonie na stadionie przy Reymonta. Jak podaje serwis Meczyki.pl, porozumienie z Wisłą Kraków jest bliskie osiągnięcia.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado i Elias Olsson

Wieczysta prawie dogadała się z Wisłą Kraków! Zwrot akcji ws. stadionu

Wieczysta Kraków podobnie jak Wisła Kraków wywalczyła awans do PKO BP Ekstraklasy. Jedyna różnica to fakt, że podopieczni Kazimierza Moskala musieli przebrnąć przez baraże. Co ciekawe, decydujące mecze rozegrali na Synerise Arena, czyli obiekcie Białej Gwiazdy. Stadion przy Reymonta zgłosili również jako miejsce rozgrywania domowych spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Sytuacja ze stadionem wciąż jest jednak niepewna. Ostatnio Jarosław Królewski poinformował, że Wisła nie zorganizuje meczów Wieczystej w Ekstraklasie. Taka sama decyzja została podjęta w stosunku do Szachtara Donieck, który gra w Krakowie spotkania europejskich pucharów. W przyszłym sezonie Ukraińcy powalczą w Lidze Mistrzów, ale na pewno nie przy Reymonta.

Według informacji serwisu Meczyki.pl domowe mecze Wieczystej na stadionie Wisły wciąż są możliwe. „Ostatecznie po weekendowych rozmowach sytuacja ma się tak, że Wieczysta jest blisko porozumienia w sprawie gry przy Reymonta” – czytamy na łamach Meczyki.pl.

Wisła Kraków ma dostać ok. 2 mln zł od Wieczystej na pielęgnowanie stanu murawy. Jarosław Królewski nieraz podkreślał, że murawa na Synerise Arena jest jedną z najlepszych w Polsce. Źródło donosi, że umowa ma zostać niebawem podpisana.