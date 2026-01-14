Bundesliga we wtorek rozpoczęła zmagania 17. kolejki. Tego dnia rozegrano trzy mecze. Natomiast w środę odbyły się cztery spotkania, a w starciu VfL Wolfsburg - St. Pauli na murawie pojawiło się aż trzech Polaków. Jeden z nich zanotował asystę.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: VfL Wolfsburg - FC St. Pauli

Bundesliga: polski mecz w Wolfsburgu

W 17. kolejce doszło do najbardziej „polskiego” starcia, jakie w tym sezonie może zaoferować Bundesliga. Spotkanie VfL Wolfsburg – St. Pauli w podstawowych składach swoich drużyn rozpoczęło aż trzech zawodników z naszego kraju. Kamil Grabara pojawił się w wyjściowej jedenastce gospodarzy, natomiast Arkadiusz Pyrka i Adam Dźwigała wybiegli na murawę w szeregach ekipy z Hamburga.

Wynik rywalizacji na Volkswagen Arena otworzyły Wilki – w 25. minucie Christian Eriksen wykorzystał rzut karny. Goście odpowiedzieli kwadrans później. Dźwigała posłał sprytne podanie do Erica Smitha, a ten płaskim strzałem pokonał Grabarę.

Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, w 88. minucie Dżenan Pejcinović znakomitą główką zamknął dośrodkowanie Adama Daghima i zaskoczył Nikolę Vasilja.

Wolfsburg zrehabilitował się po fatalnym spotkaniu z Bayernem Monachium i przełamał się po dwóch starciach bez punktów. Natomiast St. Pauli po remisie z FSV Mainz tym razem notuje porażkę.

VfL Wolfsburg – St. Pauli 2:1 (1:1)

Eriksen 25′, Pejcinović 88′ – Smith 40′