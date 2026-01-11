Grabara wpuścił osiem goli w Bundeslidze! Koszmarny wieczór Polaka

Kamil Grabara wpuścił osiem bramek w niedzielnym meczu z Bayernem Monachium w 1. Bundeslidze. VfL Wolfsburg został rozbity na wyjeździe przez Bawarczyków (1:8).

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Bayern rozbił Wolfsburg

Kamil Grabara rozpoczął niedzielne spotkanie 16. kolejki 1. Bundesligi w wyjściowym składzie VfL Wolfsburg. 27-letni bramkarz wystąpił w wyjazdowym meczu przeciwko Bayernowi Monachium na Allianz Arenie. Polski golkiper rozegrał wszystkie ligowe spotkania w obecnym sezonie i przed tym meczem mógł pochwalić się jednym czystym kontem.

Bawarczycy kontynuują imponującą passę w rozgrywkach ligowych. Starcie z Wolfsburgiem było dla nich pierwszym meczem po zimowej przerwie rozegranym na własnym stadionie, gdzie w grudniu stracili punkty, remisując z FSV Mainz (2:2).

Do przerwy nic nie zapowiadało pogromu. Bayern prowadził 2:1, a Wilki starały się dotrzymywać kroku faworytom. Po zmianie stron gospodarze wrzucili jednak wyższy bieg i urządzili prawdziwy festiwal strzelecki. Spotkanie w stolicy Bawarii zakończyło się wysokim zwycięstwem aktualnych mistrzów Niemiec (8:1). Choć wynik jest bardzo wysoki, Grabara nie popełnił rażących błędów przy straconych bramkach, a duży wpływ na rozmiary porażki miała słaba postawa całej formacji defensywnej Wolfsburga.

Dwie bramki dla Bayernu zdobył Michael Olise, natomiast Harry Kane trafił do siatki po raz 20. w obecnym sezonie Bundesligi. Dzięki wygranej Bawarczycy umocnili się na fotelu lidera, wykorzystując potknięcie Borussii Dortmund, która dwa dni wcześniej zremisowała na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt (3:3).

Zespół Kamila Grabary będzie miał okazję do rehabilitacji już w środę, kiedy na własnym stadionie podejmie St. Pauli. Przypomnijmy, że polski bramkarz dołączył do VfL Wolfsburg latem 2024 roku z FC Kopenhaga za kwotę 13,5 miliona euro.