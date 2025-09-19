„Polanskiego wsadzono na narowistego konia”. Duży problem polskiego trenera w Bundeslidze

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Eugen Polanski

Robin Hack kontuzjowany! Fatalne wieści dla Gladbach i Polanskiego

Borussia Mönchengladbach po trzech meczach nowego sezonu ma na swoim koncie tylko jeden punkt w Bundeslidze. Poza remisem z HSV Hamburg (0:0) popularne Źrebaki musiały uznać wyższość Werderu Brema (0:4) i VfB Stuttgart (0:1). Efektem kiepskiego startu w lidze było zwolnienie dotychczasowego trenera – Gerarda Seoane. Tymczasowo jego obowiązki przejął były reprezentant Polski.

W najbliższym meczu drużynę poprowadzi Eugen Polanski, dla którego będzie to debiut w roli szkoleniowca seniorskiego zespołu. Do tej pory 39-latek pracował z młodzieżowymi zespołami Borussii, a także pełnił rolę asystenta w szwajcarskim klubie FC St. Gallen.

Polanski ma przed sobą bardzo trudne zadanie. Nie dość, że musi poprawić wyniki Borussii Mönchengladbach, to przed meczem z Bayerem Leverkusen okazało się, że kontuzji doznał Robin Hack, czyli jeden z kluczowych zawodników. Jak poinformował Tomasz Urban, skrzydłowy uszkodził łąkotkę i wypadł na dłuższy czas. Zdaniem eksperta ligi niemieckiej biorąc pod uwagę aktualną sytuację zespołu Polanskiego wsadzono na narowistego konia.

– Kolejna fatalna informacja dla Gladbach. Robin Hack uszkodził łąkotkę i wypada na dłuższy czas, co przy braku Kleindiensta i letniej sprzedaży Plei do PSV oznacza, że ofensywy z poprzedniego sezonu w zasadzie nie ma. Polanskiego wsadzono na narowistego konia – napisał w mediach społecznościowych Tomasz Urban.