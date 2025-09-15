dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Eugen Polanski

Polanski zastąpił Seoane

Do tej pory Eugen Polanski pracował z ekipami młodzieżowymi i drużyną rezerw, jednak teraz będzie miał okazję sprawdzić się w Bundeslidze. Borussia Mönchengladbach w trzech meczach nowego sezonu wywalczyła tylko jeden punkt, a na dodatek jeszcze nie zdobyła bramki. Władze Źrebaków postanowiły zwolnić Gerardo Seoane, którego zastąpi były 19-krotny reprezentant Polski.

Seoane pracował w Borussii od czerwca 2023 roku. Klub z Mönchengladbach poprowadził w łącznie 78 spotkaniach, w tym w 78 w Bundeslidze. Jego dorobek w niemieckiej elicie to 20 zwycięstw, 20 remisów i 31 przegranych, a średnia to zaledwie 1,13 punktu na mecz.

– Po kompleksowej analizie początku sezonu doszliśmy do wniosku, że musimy dokonać zmiany na stanowisku głównego trenera. Po dziesięciu meczach bez zwycięstwa w Bundeslidze straciliśmy wiarę, że wraz z Gerardo uda nam się odwrócić losy tego sezonu – powiedział Roland Virkus, dyrektor sportowy.

Polanski od lipca 2022 roku odpowiadał za wyniki rezerw BMG. 108 pojedynków, 49 wygranych, 28 remisów i porażek – to bilans 39-letniego szkoleniowca. Teraz wychowanek i były zawodnik Die Fohlen będzie mógł przekonać się o tym, jak Bundesliga wygląda z perspektywy linii bocznej.

