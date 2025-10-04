Neuer rozważa sensacyjną decyzję. Kibice będą w szoku

dpa picture alliance/Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Neuer przedłuży swoją umowę z Bayernem Monachium?!

Manuel Neuer to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych bramkarzy w historii futbolu. Właściwie można powiedzieć, że przez lata prezentował on najwyższy możliwy poziom, a jego gra na przedpolu stała się nie tylko znakiem rozpoznawczym, ale i wyznacznikiem dla innych graczy. Z tego też powodu cieszy może, że nadal, pomimo już 39 lat na karku gra on na najwyższym poziomie i radzi sobie całkiem dobrze.

Niemniej wraz z końcem sezonu wygasa jego kontrakt z Bayernem Monachium i jeszcze jakiś czas temu wiele wskazywało na to, że po nim zakończy swoją karierę, a już z pewnością na najwyższym poziomie. Nic jednak bardziej mylnego. Według informacji przekazanych przez „Bilda”, Manuel Neuer rozważa przedłużenie swojej kariery piłkarskiej po roku 2026 i podpisanie nowego kontraktu z Bayernem Monachium.

Byłaby to absolutna sensacja, bowiem wówczas w momencie wygaśnięcia kolejnej umowy miałby aż 41 lat, co nawet jak na pozycję bramkarza, jest sporym wynikiem. W tym sezonie Manuel Neuer rozegrał 13 spotkań i zanotował w nich cztery czyste konta. Łącznie dla Bayernu Monachium ma on 569 występów i jest jedną z największych legend klubu w historii.

Zobacz także: FC Barcelona liderem La Ligi i planuje transfery. Nowi defensorzy w grze