FC Barcelona liderem La Ligi i planuje transfery. Nowi defensorzy w grze

FC Barcelona ma bardzo ambitne plany związane z pozyskaniem nowych obrońców w niedalekiej przyszłości. Ciekawe informacje na ten temat przekazał portal Sport.es.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona interesuje się dwoma defensorami z Bundesligi i ligi portugalskiej

FC Barcelona według wieści Sports.es jest zainteresowana przede wszystkim Nico Schlotterbeckiem z Borussii Dortmund. 25-latek jest wyceniany na około 40 milionów euro. Sam zawodnik ma być otwarty na przeprowadzkę do ekipy z Signal Iduna Park. Taki ruch miałby pomóc Barcelonie powalczyć o trofea.

Innym kandydatem do gry w szeregach hiszpańskiego giganta jest Goncalo Inacio ze Sportingu. Za tym ruchem przemawia fakt, że według sterników klubu z La Liga piłkarz jest bardzo wszechstronny. Może grać nie tylko na środku defensywy, ale także na lewej stronie obrony.

Blaugrana jest liderem rozgrywek po siedmiu kolejkach ligi hiszpańskiej, legitymując się bilansem 19 punktów. Nad drugim w tabeli Realem Madryt aktualni mistrzowie Hiszpanii mają oczko przewagi. Barcelona może pochwalić się także czterema z rzędu zwycięstwami.

Kolejny mecz zespół z Camp Nou rozegra już w niedzielę, mierząc się na wyjeździe z Sevillą. Katalończycy mogą pochwalić się siedmioma z rzędu zwycięstwami. Będzie to jednocześnie ostatnie starcie Barcy przed przerwą reprezentacyjną. Po jej zakończeniu drużyna zmierzy się z Gironą. Spotkanie odbędzie się 18 października o godzinie 16:15.

