Union Berlin podjął historyczną decyzję. Kobieta poprowadzi zespół

Marie-Louise Eta została tymczasową trenerką Unionu Berlin. 34-letnia Niemka jest pierwszą kobietą w historii, która poprowadzi zespół w Bundeslidze.

Oficjalnie: Marie-Louise Eta tymczasową trenerką Unionu Berlin

Union Berlin poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony o zmianie na stanowisku szkoleniowca. Steffen Baumgart, pod którego wodzą zespół Żelaznych nie spełniał oczekiwań, został zwolniony. 54-letni trener prowadził stołeczną drużynę od stycznia 2025 roku, jednak ostatnia porażka 1:3 z FC Heidenheim przelała czarę goryczy i przesądziła o jego losie.

Wiadomo już, kto zajmie miejsce doświadczonego menedżera. Jego obowiązki przejmie… Marie-Louise Eta, która przejdzie do historii jako pierwsza kobieta prowadząca zespół w Bundeslidze.

34-letnia Niemka poprowadzi Union do końca aktualnego sezonu i spróbuje zapewnić drużynie utrzymanie. Urodzona w Dreźnie trenerka pracuje w klubie ze Starej Leśniczówki od 2023 roku – ostatnio opiekowała się ekipą U-19, a najbliższego lata ma objąć zespół kobiet.

Obecnie Union Berlin ma na swoim koncie 32 punkty i zajmuje 11. miejsce w tabeli Bundesligi. Przewaga nad strefą spadkową wynosi 7 oczek, ale do zakończenia rozgrywek pozostało jeszcze kilka kolejek. Sytuacja drużyny Żelaznych wciąż nie jest więc w pełni bezpieczna. Najbliższe tygodnie pokażą, czy Marie-Louise Eta poradzi sobie w nowej roli i pomoże zespołowi ze stolicy utrzymać się w elicie.