Bayern Monachium poluje na pomocnika. Gigant rozpoczął rozmowy

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Ismael Saibari w orbicie zainteresowań Bayernu!

Bayern Monachium zdobył mistrzostwo Niemiec oraz Puchar Niemiec. Jednak w klubie panuje przekonanie, że największy cel nie został osiągnięty. W Lidze Mistrzów Bawarczycy odpadli w półfinale z PSG. Vincent Kompany chce zbudować drużynę zdolną do walki o prestiżowe trofeum.

W ostatnich tygodniach monachijczycy prowadzili działania w sprawie transferu Anthony’ego Gordona. Anglik przeniósł się z Newcastle United do Barcelony, co zmusiło niemiecki gigant do szybkiej zmiany swoich planów. W efekcie coraz poważniej analizowana jest kandydatura Ismaela Saibariego, który błyszczał w barwach PSV Eindhoven w minionym sezonie.

25-letni zawodnik zdobył 19 bramek i zanotował dziewięć asyst w 37 spotkaniach. Saibari wyróżnia się wszechstronnością, ponieważ może grać zarówno jako ofensywny pomocnik, jak i skrzydłowy. PSV na ten moment nie podało jeszcze konkretnej kwoty odstępnego za swojego zawodnika. Serwis Transfermarkt.de wycenia Saibariego na 40 milionów euro.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: FC Bayern open talks with Ismael Saibari as potential new winger!



Discussions started after Gordon deal off, Saibari is appreciated and waiting to understand pricing from PSV.



Saibari, keen on joining Bayern this summer. pic.twitter.com/AYd1e57U50 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Sam zawodnik ma być jednak otwarty na przeprowadzkę do Monachium już tego lata. Marokański pomocnik trafił do PSV z KRC Genk w 2020 roku. Jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez trzy lata. Bayern zamierza kontynuować rozmowy i sprawdzić możliwość dopięcia transferu. Dodatkowym atutem zawodnika jest fakt, że znalazł się on w kadrze Maroka na mistrzostwa świata.