Karim Adeyemi jest gotów opuścić Borussię Dortmund i wylądować na boiskach Premier League. Niemiec faktycznie może wylądować w Anglii, ponieważ znajduje się pod obserwacją Aston Villi - przekazuje "The Athletic".

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Aston Villa pozyska Karima Adeyemiego?

Karim Adeyemi od dawna chce trafić na boiska Premier League. Przeprowadzka do najsilniejszej ligi świata jest wręcz marzeniem gwiazdy Borussii Dortmund. Serwis „The Athletic” przekazuje, że plany zawodnika nie uległy zmianie i wciąż myśli o Anglii. Jednak tego lata faktycznie może dojść do transferu, ponieważ skrzydłowy znajduje się w kręgu zainteresowań Aston Villi.

Jeszcze nie tak dawno Karim Adeyemi był łączony z Manchesterem United oraz Chelsea. Brak ustabilizowanej formy Niemca sprawia, że te zespoły praktycznie wycofały się z walki o transfer. Na polu bity pozostaje Aston Villa. The Villans bacznie monitorują sytuację skrzydłowego Borussii Dortmund, ale nie jest przesądzone, że tego lata złożą oficjalną ofertę transferową.

Kontrakt Karima Adeyemiego z Borussią Dortmund obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Tego lata zatem zespół z Bundesligi ma ostatnią szansę, aby spieniężyć odejście zawodnika. Strony od dawna nie mogą dojść do porozumienia w kwestii nowej umowy. Może się okazać, że klub z Signal Iduna Park będzie na siłę próbował sprzedać skrzydłowego.

Karim Adeyemi w minionym sezonie rozegrał 39 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Niemiecki skrzydłowy zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także zaliczył sześć asyst.