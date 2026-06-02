Man United ruszył po piłkarza Realu Madryt. Jest do wzięcia za darmo

Manchester United szuka wzmocnień przed grą w Lidze Mistrzów. Z doniesień Tuttosport wynika, że zainteresowali się Davidem Alabą. Obrońca w czerwcu odchodzi z Realu Madryt.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

David Alaba w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United przeszedł niesamowitą metamorfozę w minionym sezonie. Jeszcze w grudniu, gdy trenerem zespołu był Ruben Amorim, awans do Ligi Mistrzów wydawał się odległym marzeniem. Wszystko zmieniło się wraz z początkiem roku. Czerwone Diabły zdecydowały się zmienić szkoleniowca, a stery w klubie przejął Michael Carrick. To był punkt zwrotny kampanii.

Czerwone Diabły skończyły ligę na 3. miejscu w Premier League, co oznaczało, że wywalczyli awans do Ligi Mistrzów. To powrót do elitarnych rozgrywek po dwóch latach przerwy. Wiąże się to z tym, że drużyna potrzebuje konkretnych wzmocnień.

Pierwszym transferem przed sezonem 2025/2026 ma być Ederson, czyli pomocnik Atalanty. Istnieje również opcja pozyskania dużej gwiazdy na zasadzie wolnego transferu. Jak donosi Tuttosport, Man United zainteresował się Davidem Alabą. Austriak wraz z końcem czerwca zostanie wolnym piłkarzem, ponieważ jego kontrakt z Realem Madryt dobiega końca i nie zostanie przedłużony.

Pion sportowy Czerwonych Diabłów widzi w nim duże wzmocnienie. Cenią przede wszystkim jego cechy przywódcze, doświadczenie, a także wszechstronność. Z informacji włoskich mediów wynika, że 33-latek dostał już wstępną ofertę kontraktu.

Alaba był związany z Realem od lipca 2021 roku. Królewscy nie zapłacili za niego ani grosza, biorąc go z Bayernu jako wolnego zawodnika. Łącznie wystąpił w 132 meczach. Gdyby nie liczne kontuzje z pewnością miałby na swoim koncie więcej spotkań.