Kamiński zdobył kolejną bramkę w Bundeslidze. Bramkarz Borussii Dortmund pokonany

Jakub Kamiński trafił do siatki w meczu z Borussią Dortmund w 25. kolejce 1. Bundesligi. Reprezentant Polski zdobył w ten sposób swojego szóstego gola w barwach FC Koln w trwającym sezonie.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński znów błysnął w Bundeslidze

Jakub Kamiński latem ubiegłego roku został wypożyczony do FC Koln z VfL Wolfsburg do końca sezonu 2025/2026. W zespole Kozłów skrzydłowy reprezentacji Polski odbudował formę. Trener Lukas Kwasniok ufa 23-latkowi, a ten odwdzięcza się solidnymi występami.

W sobotnim spotkaniu 25. kolejki 1. Bundesligi piłkarze z Kolonii podejmowali Borussię Dortmund na RheinEnergieStadion. Goście objęli prowadzenie jeszcze w pierwszej połowie po trafieniu Serhou Guirassy’ego. Po przerwie wynik dla BVB podwyższył Maximilian Beier.

Honorową bramkę dla gospodarzy zdobył jednak Kamiński. Piłka po jego indywidualnej akcji wpadła do siatki jeszcze po rykoszecie. Dla Polaka było to już szóste trafienie w trwającym sezonie. Na swoim koncie ma także dwie asysty. Dobra forma skrzydłowego to świetna wiadomość dla selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana. Biało-Czerwoni już w marcu zagrają w półfinale baraży z Albanią o awans na mistrzostwa świata 2026.

GOOOL 🇵🇱 KUBY KAMIŃSKIEGO! 🎯🤩



Rykoszet lekko pomógł, ale kto by na to patrzył? 🤷‍♂️ Szósta bramka w tym sezonie Bundesligi, wielkie brawa! 👏 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/MEA4cr92hv — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 7, 2026

Przypomnijmy, że Kamiński w 2022 roku opuścił Lecha Poznań, a VfL Wolfsburg zapłacił za niego 10 milionów euro. Łącznie na poziomie 1. Bundesligi rozegrał 95 spotkań, w których zdobył 10 bramek i zanotował 10 asyst. Jego kontrakt z klubem z Volkswagen Areny obowiązuje do czerwca 2027 roku.