Jakub Kamiński wpisał się na listę strzelców w spotkaniu Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln. Polak po indywidualnej akcji i w nieco szczęśliwy sposób zaskoczył Michaela Zetterera.

IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kamiński (Eintracht Frankfurt - 1. FC Koeln)

Kamiński dał sygnał! Kolonia wróciła do żywych

Trwa walka o utrzymanie w Bundeslidze. Niestety, zamieszana jest w nią drużyna reprezentanta Polski. 1. FC Köln od dłuższego czasu prezentuje się poniżej oczekiwań i balansuje na granicy strefy spadkowej. Jednym z jasnych punktów ekipy z Kolonii jest Jakub Kamiński, który w starciu z Eintrachtem Frankfurt znowu zwrócił na siebie uwagę.

Kozły przegrywały już 0:2. Jednak w 70. minucie 23-latek dał gościom sygnał do ataku i odrabiania strat. Były piłkarz Lecha Poznań otrzymał podanie od Ragnara Ache i ruszył z indywidualną akcją. Niezwykle wszechstronny zawodnik po efektownym dryblingu wpadł w pole karne i oddał strzał. Hugo Larsson interweniował w tak niefortunny sposób, że zaskoczył własnego golkipera.

𝐊𝐀𝐌𝐘𝐊 𝐙 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐌! ⚽🔥



🇵🇱 Jakub Kamiński ruszył jak dzik, strzelił i ogłosił, że spodziewa się potomka! 👏😍 Mecz trwa w Eleven Sports 1! 📺 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/JMTtuKCwmR — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 5, 2026

Kilkanaście minut później Kolonia doprowadziła do wyrównania. Marius Bulter świetnie zagrał do Alessio Castro-Montesa, a Belg z najbliższej odległości umieścił piłkę w siatce. Ostatecznie starcie we Frankfurcie zakończyło się remisem. Gospodarze zajmują 7. miejsce, a goście plasują się na 15. pozycji, z dwupunktową przewagą nad strefą spadkową.

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 2:2 (0:0)

Burkardt 66′, Kalimuendo 69′ – Kamiński 70′, Castro-Montes 83′