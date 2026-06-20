FC Barcelona celuje w transfer pomocnika. W grze także Real Madryt

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Felix Nmecha na celowniku hiszpańskich gigantów

FC Barcelona znajduje się w gronie klubów, które bacznie obserwują sytuację Felixa Nmechy. Pomocnik reprezentuje barwy Borussii Dortmund od trzech lat. Jak informuje Graeme Bailey z „TEAMtalk”, 25-letni reprezentant Niemiec wzbudza zainteresowanie także innych gigantów, w tym Realu Madryt, Manchesteru City oraz Liverpoolu.

Według doniesień, sam zawodnik ma być zdecydowany na opuszczenie Signal Iduna Park podczas nadchodzącego letniego okna transferowego. Taka postawa może znacząco wpłynąć na rozwój sytuacji. Co istotne, Nmecha posiada kontrakt z Borussią obowiązujący aż do 2030 roku. Jego umowa nie zawiera klauzuli odstępnego przed 2027 rokiem. Mimo to, transfer pomocnika mógłby być możliwy już tego lata za kwotę 60 milionów euro.

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Nmecha trafił do Dortmundu w 2023 roku z VfL Wolfsburg za 30 mln euro. Pomocnik szybko wywalczył sobie miejsce w środku pola BVB. Obecnie 25-latek koncentruje się na występach w reprezentacji Niemiec podczas mistrzostw świata. W pierwszym meczu turnieju zdobył bramkę, a czterokrotni mistrzowie świata odnieśli przekonujące zwycięstwo nad Curacao (7:1).

W minionym sezonie Nmecha rozegrał łącznie 42 spotkania, w których zdobył pięć bramek oraz zanotował trzy asysty. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość niemieckiego pomocnika może być jednym z najbardziej gorących tematów nadchodzącego lata.