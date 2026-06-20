Barcelona interesuje się van de Venem. Tottenham odpowiada

22:25, 20. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ferran Correas

FC Barcelona miała w planach sprowadzenie Micky'ego van de Vena. To się jednak nie uda. Tottenham Hotspur nie ma zamiaru sprzedawać reprezentanta Holandii - donosi Ferran Correas.

Micky van de Ven
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Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Micky van de Ven

Micky van de Ven nie do ruszenia. FC Barcelona obejdzie się smakiem

FC Barcelona tego lata planuje pozyskać nowego stopera. Mistrzowie Hiszpanii obserwują sporą liczbę zawodników, a jednym z kandydatów do transferu był Micky van den Ven. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Holendra przekazuje Ferran Correas. Otóż zawodnik wciąż będzie reprezentował barwy Tottenhamu Hotspur, ponieważ angielski klub nie planuje go sprzedawać.

Tym samym FC Barcelona może się obejść smakiem. Micky van de Ven jest zbyt ważną postacią dla Tottenhamu Hotspur. Sam Roberto De Zerbi zaznaczył, że wciąż chce kontynuować współpracę z reprezentantem Holandii. A warto zaznaczyć, że nie tylko Duma Katalonii patrzyła w jego kierunku. Zawodnik Kogutów był także łączony z Realem Madryt.

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Micky van de Ven nieprzypadkowo znalazł się na celowniku tak wielkich klubów. Obrońca Tottenhamu Hotspur kolejny rok udowadnia, że należy do ścisłego czołówki najlepszych defensorów w całej Premier League. Holender jednak kolejny sezon spędził w Londynie, gdzie będzie miał przyjemność wciąż pracować z Roberto De Zerbim.

W poprzednim sezonie Micky van de Ven rozegrał 45 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Holenderski defensor zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

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