Mourinho chce gwiazdy! Real Madryt analizuje dwa głośne transfery

16:27, 20. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ben Fernandes Santos

Jose Mourinho poinformował Real Madryt o swoim celu transferowym. Portugalczyk chciałby mieć w swoim zespole Piero Hincapie z Arsenalu lub Nico Schlotterbecka z Borussii Dortmund - przekazuje Ben Fernandes Santos.

Jose Mourinho
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Piero Hincapie i Nico Schlotterbeck. Jose Mourinho wskazał na tę dwójkę

Real Madryt szaleje na rynku transferowym. Tymczasem Jose Mourinho złożyłby prośbę o kolejny transfer. Portugalczyk chciałby mieć w swojej drużynie nowego lewonożnego stopera i wskazał na dwa idealne cele. Ben Fernandes Santos zdradził, że Królewscy mają się przyjrzeć Piero Hincapie z Arsenalu oraz Nico Schlotterbeckowi, który na co dzień reprezentuje barwy Borussii Dortmund.

Dotychczas z Realem Madryt byli łączeni Riccardo Calafiori oraz Josko Gvardiol. Ta dwójka jednak została skreślona z notesu Jose Mourinho. The Special One jest zauroczony Piero Hincapie oraz Nic Schlotterbeckiem. Transfer Ekwadorczyka z Arsenalu jest niemal niemożliwy, ponieważ Mikel Arteta nie wyobraża sobie z nim rozstania. Inaczej sytuacja jednak wygląda z reprezentantem Niemiec.

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Nico Schlotterbeck nie tak dawno przedłużył kontrakt z Borussią Dortmund. Klub z Bundesligi jednak jasno podkreślił, że jeśli pojawi się na ich stole odpowiednio wysoka oferta, to zaakceptuje transfer swojej gwiazdy. Real Madryt oczywiście dysponuje olbrzymim budżetem transferowym i może spełnić oczekiwania drużyny z Signal Iduna Park. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja z nowym lewonożnym stoperem u Los Blancos.

Do tej pory Real Madryt dopiął trzy głośne transfer. Do drużyny Królewskich trafili Bernardo Silva, Marc Cucrella oraz Ibrahima Konate.

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