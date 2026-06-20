Manchester United i Barcelona mają problem. Kolejny wielki klub rusza po Nmechę

21:47, 20. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Manchester United i FC Barcelona to kluby zainteresowane Felixem Nmechą. Jak się okazuje, do rywalizacji włączył się kolejny wielki zespół. Gwiazda Borussii Dortmund trafiła również na celownik Liverpoolu - donosi "TEAMtalk".

Felix Nmecha
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Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Felix Nmecha

Liverpool interesuje się Felixem Nmechą

Felix Nmecha zapowiedział już, że ma zamiar opuścić Borussię Dortmund. Jako pierwszy do walki o Niemca włączył się Manchester United. FC Barcelona nie pozostała obojętna i też zwróciła wzrok w kierunku tego zawodnika. Tymczasem serwis „TEAMtalk” donosi, że kolejny wielki klub zgłosił się po gwiazdę BVB. Pomocnik znalazł się właśnie w kręgu zainteresowań Liverpoolu.

Nie tak dawno media informowały o absurdalnej wycenie Felixa Nmechy. Otóż Borussia Dortmund miała oczekiwać ponad 100 milionów euro. Brytyjska prasa zaznacza, że nie ma mowy o takiej kwocie. Niemiecki pomocnik będzie dostępny za około połowę wyżej wymienonej kwoty. A ta cena sprawia, że tylko rośnie zainteresowanie.

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Trwające Mistrzostwa Świat 2026 mają pomóc Felixowi Nmechy znaleźć sobie nowy klub. Pierwszy krok został zrobiony, ponieważ reprezentant Niemiec wyśmienicie zaprezentował się w starciu z Curacao. Turniej jeszcze trwa i zobaczymy, co przyniesie dla pomocnika. Czas pokaże, w którym zespole będziemy mogli go oglądać w kolejnej kampanii.

W poprzednim sezonie Felix Nmecha rozegrał 42 spotkania w koszulce Borussii Dortmund. Reprezentant Niemiec zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.

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