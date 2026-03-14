Widzew tylko na to czeka. Jovicević o krok od nowego klubu

Widzew Łódź po porażce w Pucharze Polski odsunął trenera od pracy z pierwszą drużyną. Igor Jovicević wciąż znajduje się jednak na klubowej liście płac. Niebawem może z niej zniknąć, ponieważ negocjuje z nowym klubem. Chorwat jest blisko Karpat Lwów - podaje serwis football.konkurent.ua.

Jovicević blisko Karpat Lwów. Widzew wyczekuje finalizacji rozmów

Widzew Łódź trzykrotnie w tym sezonie zmieniał trenera. Był Żeljko Sopić, potem Patryk Czubak, a ostatnio Igor Jovicević. Chorwacki szkoleniowiec stracił jednak pracę bezpośrednio po odpadnięciu z STS Pucharu Polski. Co ciekawe, nie został zwolniony, a jedynie odsunięty od prowadzenia pierwszego zespołu. Powodem takiego rozwoju wydarzeń były kwestie finansowe.

Obie strony nie dogadały się w kwestii rozwiązania umowy, więc Widzew jak na razie musi co miesiąc wypłacać mu pensję zapisaną w kontrakcie. Taki stan rzeczy potrwa do momentu wygaśnięcia umowy lub zatrudnienia w nowym klubie.

Znacznie bliżej jest tej drugiej opcji. Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że Igor Jovicević negocjuje z ukraińskim zespołem Karpaty Lwów. Nowe informacje w tej sprawie przekazał tamtejszy serwis football.konkurent.ua. Ich zdaniem wszystko zmierza ku finalizacji rozmów. Rozmowy przyśpieszyły, a decyzja ma zapaść w ciągu kilku najbliższych dni. Istnieje jednak jeden poważny problem. Niewykluczone, że zatrudnienie Jovicevicia będzie się wiązało z odejściem obecnego dyrektora zespołu Andrija Rusoła.

Za czasów wspólnej pracy w Dnipro obaj panowie popadli w konflikt. Obecnie relacje na linii Jovicević – Rusoł nie należą do najlepszych, więc Karpaty Lwów będą musiały znaleźć rozwiązanie, jak pogodzić obie strony lub wybrać tylko jednego z nich.

Karpaty Lwów to 10. drużyna obecnego sezonu w ukraińskiej Ekstraklasie. Na swoim koncie mają 23 punkty. Poprzednią kampanię skończyli na wysokim 6. miejscu w tabeli.