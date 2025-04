dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joao Palhinha

Christoph Freund: Nie planujemy sprzedaży Joao Palhinhi

Joao Palhinha dołączył do Bayernu Monachium przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025. Defensywny pomocnik trafił na Allianz Arenę z Fulham i kosztował ponad 50 milionów euro. Zatem nie był to najtańszy transfer, a w związku z tym pokładano spore nadzieje w portugalskim zawodniku. Premierowa kampania 29-latka w zespole ze stolicy Bawarii nie jest do końca udana, na co wpływ bez wątpienia mają problemy zdrowotne piłkarza.

Kilka dni temu pojawiła się nawet informacja, jakoby trener drużyny Die Roten – Vincent Kompany – skreślił już Joao Palhinhę, dla którego rzekomo nie widzi miejsca w składzie swojej ekipy. Następnie zaczęły krążyć plotki o powrocie 33-krotnego reprezentanta Portugalii do Premier League. Wszystkiemu zaprzeczył jednak dyrektor sportowy Bayernu Monachium, który wyjawił, że ostatnie wieści mają niewiele wspólnego z prawdą.

– Nie planujemy sprzedaży Joao Palhinhi, pomimo pojawiających się plotek na ten temat. Nie udało mu się jeszcze złapać odpowiedniego rytmu, czego powodem częściowo na pewno były kontuzje. To jego pierwszy rok w tak dużym klubie, więc trzeba być wyrozumiałym. On jest prawdziwym profesjonalistą, wspaniałym facetem i ma świetny charakter – powiedział Christoph Freund, cytowany przez amerykański portal “Goal.com”.

W tej kampanii portugalski pomocnik rozegrał 21 meczów, spędzając na boisku 930 minut.