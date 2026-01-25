Grabara najlepszy w Europie! Wielkie osiągnięcie Polaka

Trzy obronione rzuty karne – Grabara najlepszy w TOP5 lig w Europie
Kamil Grabara dwoił się i troił, aby zapewnić punkty swojej drużynie, ale finalnie jego wysiłki na niewiele się zdały. VfL Wolfsburg, choć do przerwy prowadził (1:0), przegrał z FSV Mainz (1:3). Wszystkie trzy gole padły pomiędzy 68. i 83. minutą meczu. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że reprezentant Polski w pierwszej połowie zatrzymał strzał z jedenastego metra do bramki.
Mainz dostało rzut karny już w 22. minucie, a do futbolówki podszedł Phillip Tietz. Grabara jednak wyczuł jego intencje i zatrzymał mocny strzał napastnika. Co za tym idzie, może pochwalić się w tym sezonie liczbą trzech obronionych jedenastek.
Taka statystyka sprawia, że Grabara jest najlepszym bramkarzem w TOP5 ligach w Europie pod względem liczby obronionych jedenastek. Tyle samo rzutów karnych co Polak obronił tylko Caoimhin Kelleher z Brentford. Po dwie obronione jedenastki mają m.in. Mike Maignan, Dominik Greif, Vanja Milinković-Savić, Ionut Radu czy Wladimiro Falcone.
Grabara, choć wpuścił w Bundeslidze aż 41 goli w 19 meczach, to i tak jest uznawany za jednego z najlepszych bramkarzy w lidze. Według Kickera 27-latek był drugim najlepiej ocenianym golkiperem po pierwszej części sezonu.
Wolfsburg sięgnął po Polaka latem 2024 roku, kupując go z Kopenhagi za ok. 13,5 mln euro. Ekspert ligi niemieckiej sugerował jakiś czas temu, że Wilki nie spełniają aspiracji Grabary, nie wykluczając, że Polak w niedalekiej przyszłości może zmienić klub.